مراد يلدريم يفاجئ زوجته إيمان الباني ويحتفل بعيد ميلادها في لندن (فيديو)

وسط أجواء رائعة ومليئة بالحب والرومانسية، احتفل نجم مسلسل "عاصي" الفنان التركي مراد يلدريم، بعيد ميلاد زوجته المغربية إيمان الباني، وذلك خلال تواجدهم في أحد المطاعم في لندن.

وبعد هذه المفاجأة السارّة لملكة جمال المغرب إيمان الباني من قبل زوجها مراد يلدريم، شاركت مقطع فيديو من الاحتفال الذي تم بمناسبة عيد ميلادها، ووجهت رسالة رومانسية عبّرت فيها عن امتنانها وحبها لزوجها قائلة: " من كل قلبي بشكر اعز الناس على قلبي زوجي وحبيبي على المفاجأة الحلوة بمناسبة عيد ميلادي واكيد انا كل أيامي أعياد بوجودك جنبي دائما وأبدًا يا حبيبي، وبتقدم بالشكر الجزيل لكل الأصدقاء والأهل والأحباب الذين شاركوني هذا اليوم الجميل بأجمل العبارات والتهاني .... بحبكم جدًا جدًا".

من جهته، شارك يلدريم صورة جمعته بزوجته الباني في لندن، وذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستغرام، وأرفق الصورة بتعليق قال فيه: "عيد سعيد يا ملاكي"، لترد عليه: "شكرًا على كل شيء..أحبك كثيرًا".

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