وفاة نجم مسلسلي "قطاع الطرق لن يحكموا العالم" و"وادي الذئاب"!

توفي يوم أمس الثلاثاء، الممثل التركي طارق أونلو أوغلو أحد نجوم مسلسل قطاع الطرق ومسلسل وادي الذئاب لن يحكموا العالم عن عمر 61 سنة، بعد صراع مع مرض سرطان الرئة.

من هو الممثل التركي طارق أونلو أوغلو؟

ولد في 16 نوفمير 1957 في ولاية إزمير التركية، تخرج من مدرسة إزمير ناميك كمال الثانوية، وقد التحق بالمعهد الحكومي بجامعة هاسيتيب في أنقرة.

بعد دراسة الأوبرا لمدة عام، انتقل إلى قسم المسرح، وقد أمضى أكثر من 20 سنة من عمره على خشبة المسرح، تم تعينه مديرًا لمسرح اسطنبول، بالإضافة إلى كونه ممثل مسرحي معروف فهو ايضًا ممثل تلفزيوني وسينمائي ومدبلج صوت هام.

ومن أشهر المسلسلات التي شارك فيها:

الأب 2007، كاسر الأمواج 2008، أمي الملاك 2008-2010، أوروبا أوروبا 2011-2013، قصة يوسف2013

وقطاع الطرق لن يحكموا العالم 2015-2016.

ومن أشهر الأعمال السينمائية التي شارك فيها:

نصفي الثاني 2009، للأسف23- 2011/ 2014، نمر برلين 2011، محاضرة تيمور 2015 والطريق 2015.

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