مرح جبر تكشف عن عمرها الحقيقي و عمليات التجميل التي خضعت لها

البوابة- عبر خاصية الـ(ستوري) على حسابها على تطبيق (إنستغرام)، ردت الفنانة السورية مرح جبر على أسئلة طرحها عليها جمهورها و متابعوها .

و كشفت الفنانة السورية مرح جبر عن عمرها الحقيقي و هو 56 عاماً، وأضافت أنها لم تخضع لأي عملية تجميل و ان ملامحها طبيعية، وتعتبر جمالها هبة من الله. الفنانة أضافت أنها لا تفكر بالزواج مطلقا، و ترفض فكرة الارتباط بشاب أصغر منها سنا.

هذا و حسمت الفنانة مرح جبر أمر الانتقادات التي طالت مشاركتها بمسلسل (ابتسم أيها الجنرال)، الذي عرض في رمضان الفائت، و قالت إنها مقتنعة بالعمل و بما عرض منه بشكل كامل وغير مهتمة للانتقادات وأنها لا تشعر بالندم إزاء مشاركتها فيه، معلقة: (اللي عم يعمل مشاكل خليه يعمل لشوف وين رح يوصل).