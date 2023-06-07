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مرح جبر تكشف عن عمرها الحقيقي و عمليات التجميل التي خضعت لها

سهير العابد

سهير العابد

تاريخ النشر: 07 حزيران / يونيو 2023 - 03:36
مرح جبر
مرح جبر

البوابة- عبر خاصية الـ(ستوري) على حسابها على تطبيق (إنستغرام)، ردت الفنانة السورية مرح جبر على أسئلة طرحها عليها جمهورها و متابعوها  .

اقرأ ايضاًشتائم واهانات تطال الفنانة مرح جبر لمشاركتها في ابتسم ايها الجنرالشتائم واهانات تطال الفنانة مرح جبر لمشاركتها في ابتسم ايها الجنرال

و كشفت الفنانة السورية مرح جبر عن عمرها الحقيقي و هو  56 عاماً، وأضافت أنها لم تخضع لأي عملية تجميل و ان ملامحها طبيعية، وتعتبر جمالها هبة من الله. الفنانة أضافت أنها لا تفكر بالزواج مطلقا، و ترفض فكرة الارتباط بشاب أصغر منها سنا.

مرح جبر

هذا و حسمت الفنانة مرح جبر أمر الانتقادات التي طالت مشاركتها بمسلسل (ابتسم أيها الجنرال)، الذي عرض في رمضان الفائت، و قالت إنها مقتنعة بالعمل و بما عرض منه بشكل كامل وغير مهتمة للانتقادات وأنها لا تشعر بالندم إزاء مشاركتها فيه، معلقة: (اللي عم يعمل مشاكل خليه يعمل لشوف وين رح يوصل).

مرح جبر

 

 

 

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