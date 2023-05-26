شتائم واهانات تطال الفنانة مرح جبر لمشاركتها في ابتسم ايها الجنرال

تشتكي الفنانة السورية الشهيرة مرح جبر من سيل الشتائم والمسبات والالفاظ البانبية التي تصلها يوميا بسبب مشاركتها في مسلسل ابتسم ايها الجنرال الذي عرض في رمضان الماضي ولاقى رواجا كبيرا ويعتقد انه يعكس وقائع واحداث من صميم القصر الجمهوري السوري

وقالت الفنانة السورية التي تنتمي لاسرة فنية عريقة واساسية في عالم الفن السوري انها تتعرض لإساءات لفظية وشتائم، على خلفية مشاركتها في مسلسل "ابتسم أيها الجنرال" وقد وشاركت الممثلة "مرح جبر"، بدور "ماريا"

وانهالت الشتائم والمسبات على الفنانة السورية عندما حاولت اجراء استبيان بشان المسلسل وسالت المتابعين عبر خاصية الستوري على حسابها في إنستغرام عن رأيهم بأدائها في المسلسل لتفتح عليها عش الدبابير وتنهال الرسائل المسيئة والعبارات النابية للممثلة السورية من قبل بعض متابعيها ، وهو ماعكس استياءها وغضبها متسائلة عن الخطأ الذي قد ارتكبته، لكي تتلقى هذا الكم الهائل من الشتائم والإهانات.

وكتبت : "ما هو الذنب الذي ارتكبته بعد عرض مسلسل لتصلني كتير من الرسائل بالسب والشتم؟".

ولم يسلم باقي ابطال المسلسل الذي حظي بمتابعة واسعة وكبيرة سواءا من الموالين او المعارضين من هجوم الموالين للرئيس السوري بشار الاسد وخاصة مكسيم خليل الذي اتهم بالخيانة

وعرض المسلسل على قنوات تعارض النظام السوري وتتحدث عن صراع ابناء العائلة الواحدة على حكم البلاد، ويبدو ان الاسقاطات في المسلسل كانت متطابقة مع غالبية شخصيات النظام السوري ، سواءا خلال حكم حافظ الاسد وصراعه مع شقيقه رفعت، ثم مع بشار الاسد وصراعة مع شقيقه ماهر على كرسي الحكم.



و على الرغم من قيام بطل المسلسل مكسيم خليل على نشر صور مشابهة لتلك المتداولة للرئيس السوري الا أن الشركة المنتجة أكدت أن المسلسل الذي كتبه سامر رضوان واخرجه عروة محمد من نسج الخيال وليس له أي علاقة بالواقع…

ويعد مسلسل "ابتسم أيها الجنرال" نقله نوعية من حيث الجرأة والاداء لمجموعة من الفنانين السوريين وغالبيتهم من المعارضين للنظام، ولم تعلن الفنانة مرح جبر او زميلتها ريم علي في اي وقت عن موقفيهما من الثورة ضد النظام، خلافا لباقي ابطال المسلسل ومنهم البطل الرئيسي مكسيم خليل وزوجته سوسن ارشيد والفنان عبدالحكيم قطيفان ومازن الناطور وعزة البحرة وغطفان غنوم. وهو من إنتاج شركة ميتافورا، وإخراج عروة محمد، وتأليف سامر رضوان.