مروان خوري يهدي (مهلا على قلبي) للعشاق في عيدهم

طرح المطرب اللبناني مروان خوري كليب أغنية (مهلا على قلبي) بمناسبة عيد الحب، عبر قناته الرسمية على موقع (يوتيوب)، والأغنية من كلمات والحان مروان خوري وتوزيع وميكساج داني خوري.والأغنية هي مزيج من اللغة العربية الفصحى والموسيقى الحديثة، والكليب من إخراج ليال راجحة.

وفيما يلي كلمات الأغنية: (مهلاً على قلبي، ورمى علينا السلامْ، ومضى من دونِ كلامْ، وكأنما يقصِدُ، باللحظِ قتلَنَا

وحدهُ من بين الانامْ، يوقظ الحلُمَ وينامْ، وكأنما يرصُدُ بالنأيِ وصلَنا، مهلاً على قلبي، رُحماك يا سيدي...).

وفي وقت سابق، شارك المطرب اللبناني مروان خورى لجمهوره مقطع أغنيته الجديدة (مهلا على قلبي)، وذلك بعد الانتهاء من تصوير فيديو كليب الأغنية، حيث شارك جمهوره مقطع فيديو لا يتجاوز بضع ثوان من كليب الأغنية، معلقا: (قريبا).