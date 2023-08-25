مريم الخشت ترفض الظهور بدون فلتر لهذا السبب المثير!

البوابة-كشفت الفنانة مريم الخشت عن تعرضها للتنمر في طفولتها، بسبب نحافة جسمها، وذلك من خلال منشور عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات (إنستغرام).

وقالت مريم الخشت في مقطع فيديو لها عبر حسابها على موقع (إنستغرام): (أنا وأنا صغيرة كنت رفيعة أوي أوي وكان كتير أوي بيتريقوا أو بيغلسوا، ومش بس على الرفع، دا كان فيه تنمر عام في المدرسة بس كرامتي مكانتش بتسمحلي ابدا أن أنا أعيط في المدرسة).

وتابعت: (كنت برد وبهزر وبقلب الهزار هزار، وبروح البيت أعيط، فمامتي نقلتني من المدرسة، وأنا شاحطة دلوقتي لسه عندي الحتة بتاعت مش عايزة اعمل استوري من غير فلتر ودي حاجة وحشة، عشان هيطلع حد يعلق على حاجة ما)

يذكر أن آخر أعمال مريم الخشت كان مسلسل (عملة نادرة) الذي عرض رمضان الماضي، بطولة نيللي كريم، جومانا مراد، جمال سليمان، كمال أبورية، وأحمد عيد، و من تأليف مدحت العدل، و إخراج محمد العدل ومن إنتاج جمال العدل.