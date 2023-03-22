مسلسلات خارج السباق الرمضاني 2023.. "ملح وسمرة" أبرزهم

أعلنت قناة MBC ومنصة "شاهد" الرقمية عن تأجيل عدد من المسلسلات، التي كان المشاهدون متحمسون لمتابعتها في موسم دراما رمضان 2023.

قائمة المسلسلات المؤجل عرضها لبعد رمضان

ملح وسمرة

تفاجأ المتابعون بعد إعلان تأجيل عرض مسلسل "ملح وسمرة"، بطولة النجمة الكويتية هدى حسين، لبعد شهر رمضان المبارك.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي واقعي يسلط الضوء على عادات اجتماعية منتشرة وطريقة معالجتها، كما يتطرق لقضية الخيانة الاجتماعية وتفوّق المصالح على العلاقات الإنسانية.

أبطال مسلسل ملح وسمرة

يشارك في العمل العديد من النجوم والفنانين أبرزهم: هدى حسين، وسحر حسين، وجمال الردهان، وفاطمة الصفي، وعبدالله الطراروة، ونوف السلطان، مشاري المجيبل، وسعاد الحسيني، وعبدالله البلوشي، وفرح المهدي، وسلوى بخيت، ومنيرة محمد، وفاطمة البصيري، وعبدالله سويد

عدد حلقات مسلسل ملح وسمرة

يتألف العمل من 30 حلقة تتخللها عدد من الأحداث المشوقة.

مسلسل سكة سفر 2

تدور أحداث مسلسل "سكة سفر" في موسمه الثاني في إطار درامي إجتماعي كوميدي، حيث ينطلق ثلاثة أشقاء عبر سكة سفر جديدة لعالم مختلف، يظنون أنهم سيجدون فيه فرصة لتحقيق أحلامهم البسيطة، إلَّا أنهم يدركون أن "الرياح لا تجري بما لا تشتهي السفن".

أبطال مسلسل سكة سفر

يشارك في المسلسل كل من: سعد عزيز، وصالح أبوعمره، ومحمد الشهري، وخيرية نظمي، وعبدالله العامر.

مسلسل خيوط المعازيب

جرى تأجيل المسلسل لبعد شهر رمضان، حيث يرصد العمل في مهنة صناعة "البشوت"، التي تعد إحدى أهم الصناعات التي اشتهرت بها مدينة الأحساء، وما رافقها من علاقات اجتماعية بين التجار والعاملين في خمسينيات وستينيات القرن الماضي، والصعوبات والتحديات التي واجهتها حتى فترة نشأة المصانع واستيراد الأقمشة.

أبطال مسلسل خيوط المعازيب

ويشارك في العمل العديد من النجوم أبرزهم: عبد المحسن النمر، وإبراهيم الحساوي، وريم أرحمة، وفيصل الدوخي، وسمير الناصر، وسعيد قريش، وآمال الرمضان، ولبنى بو خمسين، بالإضافة إلى الشابة مريم حسين.

مسلسل معاوية

تساءل العديد من المتابعين عن أسباب تأجيل عرض مسلسل "معاوية"، بعد عرض الفيديو الترويجي له على قناة MBC، خاصة وأن هيئة الإعلام بالعراق أعلنت عن وقف عرضه.

وأصدر زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، بياناً يدعو من خلاله لوقف بث المسلسل بسبب مخالفته السياسات الجديدة المعتدلة التي انتهجتها السعودية.

ويعتبر المسلسل أحد أهم إنتاجات MBC، الذي يتناول شخصية "معاوية بن أبي سفيان"، والذي يجسد فيه الفنان السوري لجين إسماعيل شخصيته.