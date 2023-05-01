مسلسلات عربية تناولت المثلية الجنسية بشكل صادم

بالرغم من حساسية الموضوع إلا ان الدراما العربية تناولت المثلية الجنسية بطريقة جريئة صدمت الجمهور، وبعيدًا عن الأفلام السينمائية هناك عدد من المسلسلات التي تطرقت إلى المثلية الجنسية بأسلوب جريئ.

مسلسلات عربية تناولت المثلية الجنسية:

المسلسل العربي عشق النساء

تناول هذا العمل المثلية الجنسية من خلال قصة نديم "الفنان جو صادر" الذي يصدم والدته غادة "ورد الخال" عندما يعترف لها بميولة الشاذة.

ومع ان العمل أظهر صدمة الأم غادة بهذه المعلومة وعدم تقبلها للأمر بسهولة، ومعاناة نديم مع هذا الأمر إلا أن القصة وصفت بالجريئة جدًا وأثارت الكثير من الجدل.



المسلسل السوري قلم حمرة:

قدم الفنان السوري الشاب مصطفى سعد الدين شخصية جريئة جدًا في مسلسل قلم حمرة، حيث جسد دور نورس الشاب الذي يعاني بسبب ميوله الجنسية.

وتكشف الأحداث عن تبرؤ عائلة نورس منه، وصدمة أصدقائه بعد اكتشافهم حقيقة الأمر، وأثنى النقاد على الفنان الشاب مصطفى سعد الدين بسبب تقديمه هذه الشخصية المثيرة للجدل.

المسلسل المصري أفراح القبة:

شكل مشهد اكتشاف بدرية "سوسن بدر" شذوذ زوجها عبده "سيد رجب" صدمة كبيرة للجمهور، حيث تعود بدرية إلى المنزل بشكل مفاجئ لتجد زوجها في السرير مع شاب.

وحقق المسلسل الذي عرض عام 2016 عن رواية تحمل نفس الاسم للروائي نجيب محفوظ نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، وشارك في المسلسل نخبة من نجوم الفن في مصر.

المسلسل السوري سنعود بعد قليل:

لم يتم الكشف عن تفاصيل الشخصية المثلية بشكل واضح في هذا العمل، إلا أن المشاهد يكتشف أن مشاعر نادين "سينتيا كرم" لصديقتها ميرا "غيدا نوري" لم تكن عادية أبدًا، وحاولت كرم إيصال الفكرة بطرق غير مباشرة للمشاهد.

المسلسل المصري لا تطفئ الشمس:

عرض هذا العمل في عام 2017، وقدم قصة الشذوذ الجنسي بطريقة صادمة من خلال قصة نادر "عمرو صالح" الذي بالرغم من ميوله الجنسية الشاذة يقرر الارتباط بـ آية "جميلة عوض" لإبعاد الشبهات عنه.

لكن مع الوقت تبدأ الشكوك تساور آية بسبب مشاعر وعلاقة زوجها مع صديقه، لتتأكد شكوكها في النهاية، وشكلت قصة نادر صدمة للجمهور حينها.