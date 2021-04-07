مسلسلات لبنانية رمضان 2021‎ تعد واحدة من أكثر المسلسلات المنتظرة في هذا الموسم، وتجمع فيها كبار نجوم الدراما العربية. فيفضل أن يطلق عليها البعض مسلسلات عربية مشتركة.

إليك قائمة مسلسلات لبنانية رمضان 2021‎:

مسلسل 2020

مسلسل بوليسي درامي ورومانسي، تدور أحداثه حول فتاة تعمل برتبة ضابط في الجيش تدعى سما، تعمل جاهدة من أجل إيجاد أي أدلة تمكنها من الإيقاع برجل عصابات يقوم بالعديد من الجرائم السريّة يدعى صافي الديب، يقوم بدوره قصي خولي.

بطولة نادين نسيب نجيم وقصي خولي وكارمن لبّس وفادي إبراهيم ورنده كعدي وفادي أبي سمرا وأسامة المصري وماريتا الحلاني، ويطلّ رامي عيّاش كضيفٍ شرف. والعمل من كتابة بلال شحادات ونادين جابر وإخراج فيليب أسمر. تتر البداية من غناء زياد برجي.

للموت

وهو واحد من مسلسلات لبنانية رمضان 2021، وتدور أحداث العمل في إطار درامي اجتماعي مثير أحداثه قضايا متعددة، تختصر في الطمع والسلطة، واستخدام التأثير في تحري الأغراض، وبين الفقر والاقتناع، وكل ما يولده ذلك التنافي الهائل بين العالمين.

بطولة ماغي بو غصن، ودانيلا رحمة، وخالد القيش، ومحمد الأحمد، وباسم مغنية، وصباح الجزائري، ورنده كعدي، وفادي أبو سمرا، وختام اللحام، ووسام صباغ، وأحمد الزين. من إخراج فيليب أسمر، وتأليف نادين جابر، وإنتاج شركة ايغل فيلمز لصاحبه جمال سنان. وتتر البداية من غناء ناصيف زيتون.

داون تاون

المسلسل من إنتاج شركة "فالكون فيلمز" التي تخوض أولى تجاربها في الإنتاج الدرامي التلفزيوني. وتدور أحداث المسلسل في قالب اجتماعي رومانسي حول مجموعة من قصص الحب التي تجمع أبطالها في جو مليء بالحب.

بطولة أمل بوشوشة وستيفاني صليبا وهبة نور وسامر اسماعيل وعبدالمنعم عمايري وكارمن لبس، سارة أبي كنعان، ووفاء موصللي، ووسام صليبا، يوسف حداد، ميا سعيد، نور علي، محمد عقيل، فؤاد يمين، جنيد زين الدين وإلسا زغيب، ومحمد حمادة. من إخراج زهير قنوع، وتأليف كلود أبو حيدر ومحمود إدريس. تتر المقدمة من غناء وائل كفوري

راحوا

مقتبس المسلسل من قصة حقيقية، تدور أحداث المسلسل في إطار درامي حول حادث مأساوي يؤثر في حياة أحد الأشخاص.

"راحوا" ‎ واحد من أبرز مسلسلات لبنانية رمضان 2021‎ كتابة كلوديا مرشليان، إخراج نديم مهنا وإنتاج شركة NMPRO. أما شارة البداية فهي من غناء الفنانة نانسي عجرم.

بطولة كارين رزق الله، بديع أبوشقرا، جوي سلامة، قاسم منصور، وشربل زيادة، وأليكو داوود، وبرناديت حديب، تانيا فخري، وأنطوانيت عقيقي، وميشال حوراني، وفيصل ألاسطواني، وشادي ريشا، ورنده كعدي، ونيكولا مزهر، وجان دكاش، وومايسي عبود، وبريجيت ياغي.

زوج تحت الإقامة الجبرية

يتناول المسلسل في إطار درامي كوميدي، أحد الرجال متعدد العلاقات الغرامية والنسائية، ويرغب في الزواج لثالث مرة.

بطولة زياد برجي، ونادين الراسي، وهبة نور، وهشام حداد، مروة الأطرش، محمد خير الجراح، أنجو ريحان، أنطوانيت عقيقي، رنين مطر، بونيتا سعادة.

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