مسلسلات رمضان 2021 الخليجية‎

مثل كل عام، يتنظر الجمهور لمتابعة المسلسلات التي تعرض في رمضان، حسب الدراما المفضله له (خليجية أو مصرية أو سورية أوعربية مشتركة).

موقع "البوابة" يقدم لكم قائمة أبرز المسلسلات الخليجية والتي ستخوض السباق الرمضاني.

سما عالية

سيتناول معاناة المرأة الكويتية خلال عقود، انطلاقًا من الستينيات حتى العصر الجاري، عبر مجموعة من الأحداث، خصوصًا عندما يقترن الرجل المتفتح بفتاة من بيئة محافظة ومنغلقة، المرأة نفسها تعيش حياة جديدة عليها تصيبها بتوترات وتحولات كثيرة.

بطولة جاسم النبهان وزهرة الخرجي وسليمان الياسين وحمد العماني وشيماء سليمان ونور العبدالله ونهى رأفت. ومن إخراج محمد دحام الشمري وتأليف صالح النبهان وشيخة بن عامر.

شليوي ناش

في ستينيات القرن الماضي تدور أحداث مسلسل "شليوي ناش" عندما يجمع القدر بين الصديقان (شليويح وناشي)، بالرغم من فارق العمر بينهما الكبير، إلا أن صداقتهما تتحدى كل الفوارق، فيتعهّدان السير بين دروب الحياة ليتجاوزا سويًا أي عراقيل ومصاعب.

بطولة عبدالله السدحان ويعقوب عبدالله ومحمد العجيمي ولطيفة المقرن وغدير زايد وعبد الامام عبدالله ومرام البلوشي وحصة النبهان وغرور وشهد سلمان وعبد العزيز النصار وعبدالمحسن القفاص.

أمينة حاف

داخل دراما الصراع بين الزوجات تدور أحداث المسلسل حول الزوجة الرابعة التي تنشأ بينها وبين ضرائرها العديد من الخلافات، مع تواجدهن في منزل واحد.

بطولة إلهام الفضالة وطيف وشهاب جوهر وخالد العجيرب ووفي الشرقاوي وعبدالله الطليحي. من ﺇﺧﺮاﺝ سائد بشير الهواري وﺗﺄﻟﻴﻒ علي دوحان.

الناموس

تدور أحداث المسلسل حول جريمة قتل غامضة، وتحقيقات شتى تدور حولها، تقع بفترة السبعينات من القرن الماضي.

بطولة محمد المنصور و هيفاء عادل و جاسم النبهان و خالد أمين و بثينة الرئيسي و فيصل العميري و عبير أحمد و فهد العبدالمحسن و حسين المهدي و عبدالله بهمن و منى حسين. ﺇﺧﺮاﺝ جاسم المهنا وﺗﺄﻟﻴﻒ محمد أنور محمد وإنتاج بيوند دريمز– عبدالله بوشهري.

درب الهوى

يتناول العمل في قالب اجتماعي لقصص عن الأسرة، والمشاكل التي تظهر بين أفرادها، والتي يجب أن يتم التعامل معها بعطف وحب حتى لا تتفاقم. سيعرض في 15 حلقة هذه المشاكل.

بطولة زهرة عرفات و شهاب حاجيه و فهد العبدالمحسن و عبدالله الطراروة و غدير السبتي و إيمان العلي. ﺇﺧﺮاﺝ حمد البدري ونور الضوي وﺗﺄﻟﻴﻒ فاطمة حسين وسيناريو وحوار دخيل النبهان.

بيت الذل

يتناول العمل العديد من الصراعات التي تنشأ داخل الأسرة الواحدة. والمشاكل التي تواجه أفرادها.

بطولة عبدالرحمن العقل و أحلام حسن و مشاري البلام و لولوة الملا و فاطمة الطباخ و إيمان الحسيني .ﺇﺧﺮاﺝ أحمد الفردان، وﺗﺄﻟﻴﻒ منى النوفلي وإنتاج صمود برودكشن للفنانة صمود الكندري.

وأنا أحبك بعد

في إطار كوميدي لايت تدور الأحداث عن الصراعات الزوجية، والتي تظهر مع مرور الوقت، وتتصاعد مع الأحداث.

بطولة حسين المهدي و بثينة الرئيسي و محمد الرمضان و فهد العبدالمحسن و ميس كمرو مبارك الشطي. ﺇﺧﺮاﺝ خالد جمال، وﺗﺄﻟﻴﻒ مريم الهاجري وإنتاج شركة "ديتونا" للمنتج عبد الله السيف.

نبض مؤقت

يتناول مسلسل "نبض مؤقت" العديد من القضايا الاجتماعية بالإضافة الى مشاكل الشباب والأسر في التربية.

بطولة هيا عبدالسلام وميثم بدر وروان العلي وشوق الهادي وعبدالعزيز النصار وهنادي الكندري. ﺇﺧﺮاﺝ سعود بوعبيد، ﺗﺄﻟﻴﻒ مريم القلاف.

الناجية الوحيدة

تدور أحداث المسلسل حول امرأة تنجو من حريق في منزلها يروح ضحيته جميع أفراد أسرتها، وكونها الناجية الوحيدة، تبدأ الشبهات تحوم حولها وتحول نجاتها إلى أسوأ ما حدث لها.

بطولة هدى حسين وجمال الردهان ولمياء طارق وأحمد بن حسين ونوف السلطان وأوس الشطي. إﺧﺮاﺝ هيا عبدالسلام، ﺗﺄﻟﻴﻒ منى النوفلي، إنتاج شركة (إيجل فلمز) والمنتج (جمال سنان).

الديك الأزرق

ويعمل مسلسل "الديك الأزرق"، على حل مجموعة من القضايا الاجتماعية في المجتمع العربي ككل بشكل فكاهي وساخر، سعيًا للترفيه عن المشاهدين ونشر السعادة بينهم.

بطولة عبدالله السدحان(السعودية) وبيومي فؤاد (مصر) ونورا مصطفى (السعودية) وشيماء سيف (مصر) وعبدالله الحمادي (السعودية). إخراج وتأليف هاني كمال.

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