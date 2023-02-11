مسلسلات مصرية في رمضان 2023.. تعرّف على أبرزها

يشهد الموسم الرمضاني المقبل 2023 منافسة كبيرة بين عدد من الـ مسلسلات المصرية، حيث يشهد الموسم حضور كبير لنجوم الصف الأول وبعض النجوم الذين غابوا خلال المواسم الماضية.

قائمة مسلسلات مصرية في رمضان 2023:

1- مسلسل جعفر العمدة

كعادته يطلّ النجم المصري الشهير "محمد رمضان" في مسلسل جديد حيث يحرص على التواجد في كل موسم، وتنافس مسلسلاته بشكل مستمر ضمن قائمة افضل المسلسلات.

ويستعدّ محمد رمضان لدخول الموسم الرمضاني من خلال مسلسل "جعفر العمدة" والذي يدور في اطار اجتماعي درامي.

وتدور قصة المسلسل حول جعفر العمدة وهو رجل مزواج يرتبط بـ 4 سيدات ويعيش ماساة بعد أن يفقد ابنه الذي يتم اختطافه، وتنشأ قصة حب بينه وبين "عايدة" والتي تجسدّها النجمة "زينة".

2- مسلسل سره الباتع

هذا العمل مقتبس من رواية تحمل نفس الاسم للكاتب "يوسف ادريس" ويخرجه خالد يوسف في أول تجربة تلفزيونية له، تنافس في الموسم الرمضاني.

ويدور المسلسل حول مواطن مصري بقتل جندي فرنسي ليجعل الجيش الفرنساوي يقوم بحملات للبحث عنه، يمتلك هذا الشاب صفات بجسده تجعل عملية البحث سهلة مما يدفع شباب المنطقة التي يعيش بها لمساعدته على طريقتهم الخاصة.

أبطال مسلسل سرة الباتع:

حسين فهمي

أحمد فهمي

أحمد السعدني

محمود قابيل .

3- مسلسل عملة نادرة

يعدّ هذا المسلسل الأول للنجمة المصرية "نيللي كريم" في تجربة اللهجة الصعيدية حيث تدور أحداثه حول امرأة تعيش في الصعيد وتعاني من الاضطهاد والاهمال بسبب العادات والتقاليد، ويسلط العمل الضوء على معاناة سيدات الصعيد بشكل كبير، خاصة في مواضيع الحقوق.

أبطال مسلسل عملة نادرة:

نيللي كريم

جمال سليمان

جومانا مراد

احمد عيد.

4- مسلسل حضرة العمدة

تعود النجمة والمغنية "روبي" الى الدراما التلفزيونية المصرية من خلال هذا العمل الذي تدور قصته حول امرأة قررت ان تخوض انتخابات البلد بالرغم من رفض جميع من حولها لهذا القرار.

وتواجه هذه السيدة العديد من المصاعب والعراقيل بعد فوزها.

5- مسلسل عودة البارون

مسلسل عودة الباروه مكون من 15 حلقة وهو من تأليف واخراج المخرج الاردني "سامر خضر" وتدور أحداثه حول ستيني يعود إلى بلده مصر ويملك مخطط غريب تدور فكرته حول التحكم بحياة 5 شباب.

والمسلسل من بطولة النجم المصري الشهير حسين فهمي بالاضافة الى خالد سليم وميس حمدان وريهام سعيد وغيرهم.

6- مسلسل سوق الكانتو

من بطولة النجم "أمير كرارة" والذي يحرص على التواجد في كل موسم رمضاني، وتدور احداث المسلسل قبل 100 عام عن بائع متجول تتحول حياته إلى جامع اتوات بعد معركة بينه وبين بائعي سوق الكانتو.

7- مسلسل حمدلله على السلامة

مسلسل ينتمي إلى فئمة الكوميديا تدور احداثه حول سيدة مصرية تقرر العودة الى مصر مع ابنائها بعد غربة طويلة وتبدأ بالبحث عن حق اولادها في الميراث بعد وفاة والدهم لتواجه العديد من المشاكل.

والمسلسل من بطولة النجمة المصرية " يسرا وشيماء سيف ومحمد ثروت ومايان السيد والمغني عنبة في أول تجربة تلفزيونية له.