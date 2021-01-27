مسلسل ابنة السفير يُهين نسليهان اتاغول و اوراز كيجلار اوغلو بعد خروجهما من العمل.. شاهدوا!

توجهت الأنظار حالياً نحو المسلسل التركي "ابنة السفير" والذي شهد تغييرات كبيرة وجذرية بعد انسحاب بطلا العمل نسليهان اتاغول و اوراز كيجلار اوغلو.

أما سبب انسحاب نسليهان كان تعرضها لوعكة صحية طارئة والتي هي "تسرب في الأمعاء" والذي كان نتيجته فقدان الممثلة للكثير من وزنها و شعورها بالتعب ولأنها حاجة إلى الراحة لفترة طويلة أخذت القرار بالانسحاب، أما الممثل اوراز فقد انتهى دوره في نفس الحلقة التي عُرضت أول أمس.

ما لفت أنظار الجمهور في الحلقة التي عُرضت مؤخراً هي استخدام إحدى شخصيات العمل جريدة عليها صورة نسليهان واوراز من أجل تنظيف الزجاج ومن ثم رميها في سلة القمامة، المشهد أثار غضب محبي النجمين الذين اعتبروا الأمر اهانة لهما بعد خروجهما من المسلسل وكانت التعليقات كالتالي:

"اكيد اهانه وواضح متعمدين"..وتابع آخر "ما تابعت المسلسل بس جد حرام اهاااانة لهم"..وكان هنالك تعليق "اوفر مره الي يسونه طبيعي بتطلع ترا مرض مرض!!!!حسبي الله".

بالعودة للعمل فإن الممثلة التركية توبا بويوكستون هي البطلة البديلة أمام الممثل التركي إنجين أكيوريك الذي اجتمعت معه بثنائية في مسلسل "العشق المشبوه" الذي حقق نجاح كبير في تركيا وخارجها. وتم تداول أخبار مفادها أن توبا وافقت على المسلسل لإنقاذ الكاتبة والتي هي صديقتها على المستوى الشخصي، كذلك بسبب علاقتها الجيدة مع بطل العمل إنجين.

كما كشفت بعض التقارير أن الشركة المسؤولة عن إنتاج المسلسل دفعت مبلغ 3 ملايين ليرة تركية (404616 دولارا) بعد قبول توبا بويوكوستن المشاركة في المسلسل، بالإضافة إلى حصولها على 200 ألف ليرة تركية (26974 دولارا) كرسوم لكل حلقة من حلقات المسلسل.

يذكر أن الريت الخاص بالمسلسل كان قد ارتفع بعد عرض الحلقة التي تواجدت فيها توبا على الرغم من أنه لم يتم طرح أي اعلان للحلقة قبل عرضها.

نسبة مشاهدة مسلسل ابنة السفير - الحلقة 37



Total / 10 / 5.15

Ab / 8 / 4.58

Abc1 / 10 / 5.01#SefirinKızı pic.twitter.com/DYyCMiUngU — مشاهير تركيا (@TurkeyCelebs_) January 26, 2021

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