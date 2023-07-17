تمكن المسلسل السوري الاجتماعي "الغفران" من أن يصبح واحد من أيقونات الأعمال التلفزيونية في السنوات الماضية، حيث انه وبالرغم من مرور ما يقارب الـ 12 عامًا على عرضه، ما زال العمل يتصدر حديث السوشال ميديا بين فترة واخرى.

مسلسل الغفران .. تحفة درامية خالدة في ذاكرة الجمهور

يستذكر رواد السوشال ميديا مسلسل الغفران بين فترة واخرى، حيث يشارك الجمهور مشاهد مختلفة من العمل مشيدين بهذه التحفة الفنية الخالدة التي قدمها المخرج الراحل حاتم علي قبل ما يقارب الـ 12 عامًا.

قصة مسلسل الغفران

تدور أحداث العمل حول الحب والخيانة والغفران، من خلال أمجد "باسل خياط" الشاب المثقف والكاتب المغمور، الذي يقع في حب فتاة تدعى عزة "سلاف معمار" خلال فترة المراهقة.

امجد الذي يفترق عن عزة لسنوات طويلة بعد رحيل أسرة الأخيرة إلى منطقة اخرى، يلتقي بها صدفة في الشركة التي يستعد للعمل بها.

يحاول امجد التقرب من عزة التي تملك معجبين كُثر بسبب جمالها المميز، في البداية ترفض هي هذا الحب لكنها ترضخ بعد اكتشافها انها كانت تنتظر أمجد في السنوات الماضية.

بعد زواجهما يعيش الثنائي حياة سعيدة لفترة قليلة، حيث تبدأ المشاكل البسيطة بعد أن يواجهان سويًا مشاكل في الإنجاب، وتبدأ القصة بعد ان تلتقي عزة بـ محمود "قيس الشيخ نجيب" الذي تشعر بانجذاب نحوه لتبدأ بينهما علاقة لا تستمر طويلًا.

تكتشف عزة مع الأيام أنها لم تحب سوى أمجد، لتقطع علاقتها مع محمود إلا أن زوجها يكتشف هذه العلاقة، وتحاول عزة كثيرًا طلب "الغفران" من زوجها إلا أنه يرفض.

بعد انفصالهما بعام، يشعر أمجد بالحنين إلى عزة ويقرر مسامحتها والعودة لها، لكنه يكتشف بالصدفة عن زواجها وحملها بطفلها الأول، ليخسر حب حياته من جديد.

#باسل_خياط يستحق الاوسكار على هذا المشهد 💔

أيضاً سلافة معمار تستحقها مع حاتم علي



لا أفهم من قدم هكذا أداء اسطوري في هذا المسلسل أن يقبل أن يشارك بمسلسل مبتذل مثل #الثمن



مسلسل #الغفران سيعيش طويلاً لأن الصدق واضح في العيون والقصة والحوارات بينما المسلسلات المشتركة إلى زوال. pic.twitter.com/Mh1EshvSUz — غسّان (@ghassan_esper) March 19, 2023

شارة مسلسل الغفران

شخصية امجد التي قدمها باسل خياط هي لشاب مولع بالشاعر المتنبي، لذا اختار صناع العمل بيت شعر للمتني ليكون شارة المسلسل وهو: "نصيبك في حياتك من حبيب نصيبك في منامك من خيال"

أبطال مسلسل الغفران