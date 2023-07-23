مسلسل سيب وأنا اسيب يتصدر حديث الجمهور - قصته وموعد عرضه

تصدر المسلسل المصري الكوميدي "سيب وأنا اسيب" الذي بدأ عرضه مؤخرًا على منصة شاهد الإلكترونية حديث الجمهور ورواد السوشال ميديا بعد عرض حلقتين منه فقط.

مسلسل سيب وأنا اسيب يتصدر حديث الترند

بدأ عرض المسلسل يوم أمس السبت 22 يوليو بواقع حلقتين لكل أسبوع، وتمكنت الحلقتين الأولى والثانية، من تحقيق نسب مشاهدة عالية وتصدر حديث الجمهور الذي أشاد بأداء بطلي العمل الفنان أحمد السعدني والفنانة هنا الزاهد.

قصة مسلسل سيب وأنا اسيب

يروي العمل قصة الشابة نبيلة "هنا الزاهد" التي تعيش في حارة شعبية بسيطة التي تقرر الهرب في يوم زفافها على ابراهيم "أحمد السعدني" ميكانيك سيارات بعد حوار مع والدتها "عارفه عبدالرسول" يوم الزفاف التي أخبرتها أنها كانت تحلم بان تصبح مصممة أزياء.

تقرر نبيلة تحقيق حلمها وتهرب من عائلتها وعريسها وتسافر إلى لبنان، وبعد 5 سنوات تصبح فيهم مؤثرة ومصممة ازياء شهيرة تلتقي بشاب لبناني يدعى فادي سلامة الذي يتقدم لخطبتها لتقرر العودة إلى مصر والحصول على الطلاق.

وعند عودتها إلى مصر ولقائها عريسها السابق، يرفض ابراهيم الاتفصال عنها ويطلبها إلى بيت الطاعة وسط العديد من المواقف الكوميدية.

وحظي نجوم العمل السعدني والزاهد بإشادات واسعة من قبل الجمهور، مؤكدين أن العمل مختلف ومتحمسين لبقية الأحداث، والجدير بالذكر أن العمل مكون من 10 حلقات.

أبطال مسلسل سيب وانا اسيب: