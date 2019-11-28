مشاعر ضائعة بين "باسم ياخور و كاريس بشارة"!

تعمل شركة "جولدن لاين" للإنتاج الفني على تحضير مشروع فني سيجمع بين الفنان السوري "باسم ياخور" والنجمة "كاريس بشار" تحت عنوان "العربجي".

العمل الجديد ينتمي إلى فئة البيئة الشامية، ومن تأليف "عثمان جحا" والإخراج لـ "سمير حسين"، ولن يرتبط العمل بحقبة زمنية معينة كما صرح المؤلف جحا.

العربجي: هو الشخص الذي ينقل البضائع على العربة، وبحسب المؤلف سيقع في حب الفتاة التي تغسل الأموات، إلا أن الأخيرة ستتجاهل مشاعره وسيعيش صراع طويل لنيل قلبها.

أبطال العمل لم يتم إلى الآن تأكيد إنضمامهم للمسلسل الجديد، إلا أن كاريس كانت قد انسحبت مؤخراً من مسلسل "عهد الدم" والذي كان من المفترض ان يجمعها بالممثل السوري "باسل خياط"، لصالح مسلسل "العميد" من بطولة تيم حسن، فهل تؤكد بشار مشاركتها في "العربجي"؟.

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