المحكمة تصدر قرارها النهائي في القضية المثيرة للجدل بين مريم حسين وصالح الجسمي

بعد مرور وقت طويل على القضية التي أثارت جدلًا كبيرًا في الإمارات وتحديدًا في دبي وطرفيها الفنانة مريم حسين والإعلامي صالح الجسمي الشقيق الأكبر للفنان حسين الجسمي، أصدرت المحكمة قرارها النهائي بإدانة كلاهما وتغريمهما مبلغ 100 ألف درهم إماراتي مناصفة.

وبدأت القصة عندما قام الإعلامي صالح الجسمي بنشر فيديو متداول للفنانة المغربية مريم حسين وصفه بـ"الإباحي" مع مغن راب في دبي، لتقع بينهما لاحقًا مشادات كلامية وتبادل للشتائم والسباب، ومن هنا بدأت القضية تأخذ مجراها في المحاكم.

وقال الجسمي، في مقطع فيديو بثه عبر حسابه في تطبيق ”سناب شات“: إن الحكم النهائي قضى بإدانة الطرفين (مريم حسين وصالح الجسمي) في قضية السب والقذف، وتغريمهما بمبلغ 100 ألف درهم مناصفة بينهما.

وأشار إلى أن الحكم قضى أيضًا بإغلاق حساباتهما في سناب شات لمدة شهر، منوهًا بأن مريم حسين ستقوم بدفع غرامة أخرى قيمتها 50 ألف درهم للطرف الثالث وهي السيدة وفاء الخالدي.

وأضاف صالح الجسمي أن مريم حسين حصلت على براءة من تهمة التصوير والتي يعتبرها القضية الرئيسية معها، وهو حكم ابتدائي، قال إنه سيقوم بالاستئناف عليه.

وكانت محكمة جنح دبي قد أصدرت حكمًا بسجن الفنانة المغربية مريم حسين 3 أشهر وإبعادها عن الإمارات، بتهمة هتك العرض مع مغني راب أثناء احتفالات رأس السنة، وبرأت وقتها الإعلامي صالح الجسمي في ذات القضية.

يذكر أن الأزمة بين مريم حسين والإعلامي صالح الجسمي اشتعلت العام الماضي، عندما أعلن الأخير أنه يريد مقاضاتها على خلفية انتشار فيديو مصور نُسب إليها ووصف بالإباحي، وأصر وقتها على عدم التنازل عن القضية.

المصدر: موقع "إرم نيوز" بالإضافة إلى تحرير خاص لموقع البوابة الإخباري لبعض المعلومات الخاصة بالمقال.

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