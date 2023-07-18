مشهد لم يعرض للفنان السوري الراحل "خالد تاجا" من "الأميمي"

نشر أحد رواد السوشال ميديا فيديو للفنان السوري الراحل خالد تاجا من مسلسل البيئة الشامي "الأميمي" الذي صور فيه عدد من المشاهد قبل وفاته.

وكان الراحل تاجا قد صور مشاهد قليلة من شخصية مراد بيك في مسلسل الأميمي، قبل تدهور حالته الصحية ودخوله المستشفى ثم وفاته ليحل بديلًا له مواطنه سلوم حداد.

خالد تاجا ومشاهد لم تعرض على الشاشة في الأميمي

صور الفنان السوري الراحل عدد مشاهد محدودة من العمل الذي أخرجه تامر اسحاق قبل وفاته، ليتم اختيار مواطنه سلوم حداد بديلًا عنه.

وقامت شركة غولدن لاين للإنتاج في وقت سابق بنشر مشهد صورة الراحل مع الفنانة وفاء موصللي التي تشارك في العمل إهداءً لجمهور الراحل.

وتفاعل الجمهور مع المشهد المتداول الذي لم يعرض ضمن سياق العمل، مؤكدين انه بالرغم من ابداع القدير سلوم حداد في أدواره والشخصية إلا أن الراحل خالد تاجا لا يعوض

توفي #خالد_تاجا بعد تصوير أولى مشاهدة في مسلسل #الاميمي بدور "مراد بيك" ليحل #سلوم_حداد بديلاً للراحل ليؤدي الشخصية ويعيد تصوير المشاهد من جديد وتم عرض مشهد اهداء للراحل في الحلقة الأخيرة من المسلسل pic.twitter.com/TQ6PXqlM4K — 𝙎𝙐𝙇𝙏𝘼𝙉 (@5kid_04) July 14, 2023

الفنان الراحل خالد تاجا

توفي الفنان السوري في شهر ابريل من عام 2012 بسبب اصابته بمرض سرطان الرئةن عن عمر 73 عامًا، في مستشفى الحسين للسرطان بالمملكة الأردنية الهاشمية، حيث نقل إلى هناك قبل 4 أيام فقط من وفاته.

بدأت معاناة الراحل مع المرض في منتصف الستينات، حيث استئصل إحدى رئتيه بسبب المرض، وعاد ليخوض المعركة مع السرطان في بداية الـ 70 من عمره.

قدم الفنان القدير خلال مسيرته عدد من الأعمال المميزة ولقب بـ "أنطوني كوين العرب".