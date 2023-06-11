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مشهد نسرين طافش في"أهل الغرام" يعيد السخرية من نضال الأحمدية

ذكريات أبو اشتيا

ذكريات أبو اشتيا

تاريخ النشر: 11 حزيران / يونيو 2023 - 12:51
نسرين طافش
نسرين طافش

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مشهد قديم من المسلسل السوري "أهل الغرام"؛ ردًا على إهانة الإعلامية اللبنانية المثيرة للجدل نضال الأحمدية للاجئين السوريين، الذي وصفتهم بالجهلة وغير المتعلمين لعدم معرفتهم ما تعنيه كلمة "شوكولامو".

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مشهد من "أهل الغرام" يسخر من نضال الأحمدية

ويظهر في المشهد الفنان السوري خالد قيس الشيخ نجيب يجسد دور نادل في العمل، حيث يتوجه إلى طاولة الفنانتين نادين سلامه ونسرين طافش لاخذ طلباتهم، لتجيبه الأخيرة أنها تود تناول "شوكولامو".

ويبيِّن المشهد أن السوريين يدركون ما تعنيه "شوكولامو" قبل تواجدهم في لبنان، إذ تعود الحلقة لعام 2006، أي قبل لجوئهم إلى لبنان، إذ كتبت إحداهن ساخرة: "وين الأحمدية مو.. ليك طلع عنا وحدة بتعرف الشوكلامو".


حذف حسابات نضال الأحمدية

ويُشار إلى أن حسابات الأحمدية جرى إيقافهاجاء بعد حملة البلاغات التي تعرضت لها من المستخدمين السوريين، بعد إهانتها إياهم، لافتةً إلى أن هناك فرق كبير في الثقافات بين السوري واللبناني، إذ لا يمكنهما العيش على أرض واحدة.

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واستذكرت موقفًا تعرضت له مع موظف سوري في مطعم لبناني، فحينما طلبت "شوكولامو" صدمت بعدم معرفته إياها، وادعت أن اللاجئ السوري لم يعرف المطلوب منه لأنه يرفض تعلم اللهجة اللبنانية، كونه يعتبر لبنان محافظة تابعة لسوريا.

وطالبت بمغادرة السوريين لبنان، قائلة: "لا أقبل أن يبقى السوري في لبنان اتركولي محل إلي".

نصال الأحمدية
 

كلمات دالة:نضال الأحمدية

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