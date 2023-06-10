جدل "شوكولامو".. السوريون يقاضون نضال الأحمدية

تصدرت كلمة "شوكولامو" محركات البحث على الشبكة العنكبوتية، بعد أن استخدمتها الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية، في مقابلة تلفزيونية، للتهكم على السوريين.

وأثار مقطع الفيديو للاحمدية، والذي تداوله رواد مواقع التواصل الإجتماعي، حالة غضب عارمة بين السوريين، الذين اعتبروا أن الأحمدية تعمدت الإساءة إليهم، وأن ذلك تكرر أكثر من مرة.

شكوى للأمن الجنائي

وهدد محامي سوري، بمقاضاة الإعلامية اللبنانية، بتهمة القدح والتحقير، مؤكدا أن الشكوى ستقدم للأمن الجنائي في سوريا.

وقال المحامي رامي الخير: "بموجب التحقيقات سيتم تحريك دعوى الحق الشخصي والحق العام، كون نضال الأحمدية قد توجهت بعبارات مسيئة للسوريين، في أكثر من مناسبة"، وفقا لصحيفة المشهد.

بحب الناس اللي بتفهم ومابتحب تضيع وقتء، ليش الواحد يروح يدرس بجامعات ومدارس ويكتسب خبرات بالشغل وغيره .. خلص يتعلم "بونجوووغ" و "شوكولامو" بصير مسسسأف متل سسسسائفة الفينيئي اللبنيني .. pic.twitter.com/V0s4I0lij6 — Abood Shuobak 🐍 (@abed_shoubaki) June 4, 2023



نضال الأحمدية بمقطع فيديو مسيء

وظهرت الإعلامية اللبنانية في مقطع الفيديو، وهي تعبر عن استيائها من عدم معرفة لاجئ سوري يعمل في لبنان بنوع محدد من الحلويات. وقالت: "طلبت من البائع السوري "الشوكولا مو"، لكنه لم يكن على دراية بتلك المنتجات بالضبط، مما أدى إلى نقاش بينهما".

وردت نضال الأحمدية على البائع قائلة: "والله ما بعرف هذا، إنه ليس مترجمًا بالعربية، اسمه "شوكولا مو". حبيبي، إذا ذهبت إلى أمريكا، ما هي اللغة التي تتحدثها؟"، بدوره رد البائع قائلاً: "أنا أتعلم الإنجليزية وأتحدثها". بناءً على (لها).

وقالت الأحمدية: "طيب، أنت في لبنان، هل تتعلم اللهجة اللبنانية؟" أثار ذلك استفزاز البائع الذي رد قائلاً: "لا، لبنان محافظة من سوريا"



معتصم النهار: متهورة

ورد الممثل السوري معتصم النهار على نضال الأحمدية في تغريدة، حيث قال: "أود أن أوجه انتقادي أولاً إلى المحطات الإذاعية والإعلاميين الذين يستضيفون هذه المتهورة، يعلمون تمامًا أنها ستسيء للشعب بأكمله (صدقوني) ومع ذلك يقومون بدعوتها ومنحها منصة لتحقيق الترند، ثم يتهربون من المسؤولية بزعم أنها رأيها الشخصي، إنهم شركاء في القذارة معها".

شكران مرتجى: اساءة لشعبنا

ونشرت الممثلة السورية شكران مرتجى منشورًا عبر فيسبوك، عبرت من خلاله عن استيائها من تصريحات الأحمدية، وأكدت أنها تفضل الرد برقي واحترام، تكريمًا للتاريخ والذكريات التي تجمع بين لبنان وسوريا.

وجاء في منشور مرتجى: "نحن، كما اعتدتم علينا، نتجاوز أحيانًا عن الرد، على الرغم من الإساءة التي تُلحق بشعبنا وبلادنا... وهذا ليس ضعفًا، بل تجسيدًا لإيماننا وأخلاقنا وتربيتنا ومكانتنا... والتي تلزمنا أيضًا بأن نعبر ولكن بكل احترام".

شهد برمدا: قلب مريض

وفيما يتعلق بالفنانة السورية شهد برمدا، نشرت على حسابها في إنستغرام منشورًا في قسم الستوري، حيث كتبت: "بما أن الشوكولامو مالا ترجمة بالعربي ونحن لا نعرف إلا العربي ونفتحر".

وأضافت: "حدا يترجملا شو يعني اخلاق وأصل وانسانية بالفينيئي مشان اختلاف الثقافات بس مو مشان شي ياقلبا".

وفي منشور آخر، كتبت شهد: "ما منعرف نقول 'بونجور'، منعرف نقول 'صباحك مبارك' بالصلاة عالنبي مثلاً.. وترجمولا ياها بالفينيئي بلييييز لأنها كتير طويلة الجملة ومارح تقدر تتعلما كبيرة على مخا ومعناها كتير حلو وعميق عكس نفسيتا وقلبا المريض".



