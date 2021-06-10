مصطفى الآغا يكشف علاقة دانييلا رحمة بناصيف زيتون!

أحرج الإعلامي السوري مصطفى الآغا الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة حول طبيعة علاقتها بالفنان السوري ناصيف زيتون ، وما يُحكى عن علاقة غرامية تجمعهما من المقرر أن تتكلل بالإرتباط الرسمي.

وجاء ذلك خلال حلول دانييلا ضيفة على حلقة من برنامجه (صدى الملاعب) برفقة الممثلة السورية نظلي الرواس ، إذ أكدت دانييلا أنها تعيش حالياً قصة حب وأن قلبها يدق بقوّة، وأنها تتمنى أن تتزوج وتؤسس عائلة وتنجب 12 ولداً ليصبح لديها فريق كرة قدم بحسب تعبيرها.

ومن الامور اللافتة في هذا الحديث، وتحديداً عن إن كان الفنان ناصيف زيتون هو حبيب دانييلا الذي قصدته من دون أن تكشف عن هويته، كان سؤال حول الأشياء التي لا تفارقها، فسمّت دانييلا ثلاث أشياء من بينها صورة حبيبها، لتقاطعها نظلي الرواس بسؤال (صورته أو صوته)؟

وردًا على سؤال حول أهم 3 مزايا أو مواصفات يجب ان تكون موجودة بالرجل بشكل عام، أشارت دانييلا إلى الكاريزما، الذكاء والوفاء. قاطعها مصطفى الآغا سائلاً (هل صوته يجب ان يكون جميلاً؟) قالت دانييلا (ليس بالضرورة)، حسب موقع تلفزيون الجديد.

وردًا على سؤال حول أهم 3 مطربين شباب، اختارت دانييلا والدها الفنان يوسف رحمة، الفنان اللبناني راغب علامة، والفنان ناصيف زيتون لأنه غنّى تتر مسلسل (للموت). ليقاطعها مصطفى (بس كرمال هيك اخترت ناصيف؟)

يذكر أن دانييلا حققت نجاحاً بارزاً في مسلسلها الأخير (للموت)، إلى جانب الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن، وضم العمل عدداً كبيراً من الممثلين منهم محمد الأحمد، باسم مغنية خالد القيش، فادي أبي سمرا، كارول عبود، فيفيان أنطونيوس، أحمد الزين، ختام اللحام، رندة كعدي، خالد السيد، علي الزين، سليم حلال، رنين مطر، روزي الخولي وريان الحركة، من كتابة نادين جابر، وإخراج فيليب أسمر وإنتاج شركة (يغل فيلمز)، لصاحبها المنتج اللبناني جمال سنان.