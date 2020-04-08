مصطفى قمر يستعد لطرح (برحمتك أدخل الجنة) قبيل رمضان

انتهى المطرب مصطفي قمر من تسجيل دعاء ديني جديد بعنوان (برحمتك أدخل الجنة)، من كلمات ناصر الجيل، وألحان وتوزيع مصطفى قمر، ومن المقرر طرحه مع بداية شهر رمضان المقبل على (يوتيوب) والقنوات الفضائية، حسب موقع اليوم السابع.

ويشارك قمر كضيف شرف ضمن أحداث فيلم (البعض لا يذهب للمأذون مرتين)، بطولة النجم كريم عبد العزيز وماجد الكدواني، وبيومي فؤاد ومحمد ثروت وإخراج أحمد الجندي، وأيضاً مسلسل (اتنين في الصندوق)، بطولة حمدي الميرغني، وأوس أوس، وإخراج محمد مصطفى، و سيعرض العمل فى شهر رمضان المقبل.