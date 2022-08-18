بعد صورها الأخيرة: مايان السيد تكشف حقيقة تعرضها للضرب و التعنيف

خطفت الممثلة المصرية مايان السيد الانظار بأحدث صور نشرتها على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيها وهي تستعرض اطلالاتها الزهرية من الاجواء الصيفية.

الا ان ما فاجأ الجمهور هو ظهور واضح لكدمات وجروح كبيرة على يدها مما جعل البعض يتساءل ان كانت قد تعرضت للضرب من قبل احدهم، فيما اكد البعض الاخر أنه لا يمكن أن تكون هذه الكدمات اثارا للتعنيف بل رجحوا تعرضها لحادث او انها وقعت اوأنها اصطدمت بشيء صلب وطلبوا منها ان تطمئنهم على صحتها منعاً لحدوث جدل وقلق. بدورها طمأنت الفنانة الشابة متابعيها و كشفت أن العلامات التي على كتفها ما هي الا وحمة منذ الولادة.

من ناحية أخرى، شاركت مايان السيد في بطولة فيلم (بضع ساعات في يوم ما)، الى جانب كل من مي عمر، محمد الشرنوبي، هشام ماجد، هنا الزاهد، أحمد السعدني، ناهد السباعي، أسماء جلال، ومن تأليف الكاتب محمد صادق، وإخراج عثمان أبو لبن، وإنتاج أحمد السبكي.