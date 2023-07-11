مطالبات بإلغاء حفل ترافيس سكوت في الأهرامات لهذا السبب!

يستعدّ نجم الراب "ترافيس سكوت" الى طرح ألبومه الجديد وذلك بعد ثلاث سنوات من العمل، حيث سيحمل الألبوم اسم "يوتوبيا".

إطلاق ألبوم يوتوبيا للنجم ترافيس سكوت عند الاهرامات



ومن المقرر أن يقيم نجم الراب العالمي حفلاً غنائياً عند منطقة الأهرامات في مصر وسيكون هذا المكان هو مكان اصدار ألبومه الجديد.



وكشف ترافيس سكوت عن هذا الحفل عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام"، قال فيه: "يوتوبيا مباشرة عند الأهرامات"، كما أرفق المنشور صورة كشف فيها بأن البث المباشر سيكون في 28 يوليو في اهرامات الجيزة.

ترافيس سكوت بيأكد لإحياء حفلة اطلاق ألبومه الجديد utopia تحت سفح الاهرامات🌵🇪🇬 pic.twitter.com/SsGcjb09YL — راب سين - Rap Scene (@RapSceneAr) July 9, 2023

مطالبات بمنع حفل ترافيس سكوت في مصر



انتقل العديد من الجمهور العربي ورواد السوشال ميديا الى مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة بمنع حفل سكوت في الأهرامات، حيث أكّد الكثير منهم بأن المعروف عن حفلات سكوت أنها دائمًا ما يقع بها حوادث صادمة وأمور كارثية.



وقال أحد المغردين عبر تويتر: "الحفلة دي لازم تتلغى بأي شكل من الاشكال الشخص ده كارثي وحفلاته بتحصل فيها الكثير من الكوارث واشمعنا الأهرامات مهي الساحل الجونة اي مكان تاني يعني، أتمنى انه مصر تمنع الشخص ده".

وبعد الضجة الكبيرة التي اثيرت حول حفلة وتخوف الجمهور من وقوع أي أحداث كارثية، أكد منظموا الحفل أن هناك بعض الشروط لحضور حفل سكوت من بينها أن لا يقل عمر من يريد التواجد عن 16 عامًا، ومنع الحقائب الكبيرة واستخدام الكاميرات، مع تشديد الشروط وتواجد الأمن.