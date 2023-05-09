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ترافيس سكوت يصدم معجب ويهديه مبلغ مالي في عيد ميلاده.. (بالفيديو)

هيا أبو جبارة

هيا أبو جبارة

تاريخ النشر: 09 أيّار / مايو 2023 - 07:16
ترافيس سكوت
ترافيس سكوت

تصدر النجم العالمي ترافيس سكوت حديث السوشال ميديا والجمهور بسبب فيديو جرى تداوله خلال حفله الأخير ظهر فيه سكوت خلال قيامه بمنح أحد المعجبين مبلغ مالي.

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ترافيس سكوت يهدي معجب مبلغ مالي 

تداول المتابعون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للنجم الهوليوودي المثير للجدل على المسرح في إحدى حفلاته بينما كان يقدّم عرضه الغنائي أمام عدد كبير من الجمهور.

وقام النجم العالمي بإهداء واحد من المعجبين الذين كانوا متواجدين في الحفل الغنائي، مبلغ مالي يقدّر بقيمة 5 آلاف دولار وذلك بمناسبة عيد ميلاده، حيث قررالاحتفال بهذه المناسبة خلال الحفل.

وحظي الفيديو على إشادة كبيرة بين الجمهور، كما تداوله العديد من المتابعين عبر وسائل التواصل الاجتماعي للإشادة بما قام به النجم العالمي نحو المعجب.

ترافيس سكوت يتصدّر الترند بعلاقته مع كايلي جينر

وكان النجم الهوليوودي "ترافيس سكوت" قد تصدّر الترند في الفترة الأخيرة بعد انفصاله الثاني عن نجمة تلفزيون الواقع "كايلي جينر"، بالرغم من أنها أنجبت منه طفلها الثاني.

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وشهدت العلاقة الكثير من المشاكل، التي تسببت بإنفصالهما أكثر من مرة، وكانت علاقة الثنائي قد بدأت في عام 2017 في Coachella.

وفي عام 2022 انتشرت شائعات خيانة سكوت لنجمة تلفزيون الواقع مع عارضة الأزياء روجان كار، وخرج حينها سكوت عن صمته ونفى هذه الأخبار. 

 

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