مطربة تركية تصدم جمهورها بصعودها على المسرح بفستان شفاف

دنيز سكي

صدمت مطربة البوب التركية والملحنة وكاتبة الأغاني "دنيز سكي" جمهور معجبيها بعد صور نُشرت لها على مواقع التواصل الاجتماعي وهي ترتدي فستانًا شفافًا أثناء حفلة لها الليلة الماضية.

وشهدت مواقع الاجتماعي انقسامًا شديدًا على الفستان، حيث رأى البعض الفستان فاضحًا للغاية ولا يناسبها، فيما رأه البعض الآخر بأنه جريء ومثير ويعكس جمالها.

وصرحت سكي (48 عامًا) في تعليق على حسابها بمواقع التواصل الاجتماعي: "لم أكن سيئة لهذه الدرجة لم أقدم مشهدا إباحيا".

وأضافت: "لست فاقدة الوعي تمامًا لأصعد إلى المسرح عارية."

ونقل موقع "خبر ترك" عن المطربة قولها: "أقسم بأنني شاهدت الأخبار وقرأت تعليقاتكم لقد كانت قاسية جداً".

وأردفت: "يمكنكم هنا مشاركة ومناقشة هذا الفستان على أنه نوع من أنواع الفن".

ودافعت دنيز التي شاركت في فيلم الأتراك في الفضاء وعدة أعمال سينمائية أخرى بأن الفستان كان مبطناً وهذا الفستان هو عمل فني عظيم".

وأنهت تعليقها: "أرجوكم كونوا لطفاء فقد كانت تعليقاتكم قاسية".

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