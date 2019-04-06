مغرد يسيء لهيفاء و هبي و الأخيرة ترد بعنف

هيفاء و هبي

أثار أحد المغرّدين غضب النجمة هيفاء وهبي في تعليقه على خبر نفيها لشائعة زواجها، بقوله (الباين شلتي المصحف من الشنطة) في محاولة منه السخرية من تصريح سابق للفنانة المحبوبة مفاده (المصحف لا يفارق حقيبتي أبداً).

وردّت الفنانة على التغريدة الساخرة بقسوة قائلةً (لا الباين ان شلتك من عندي بـ بلوك بنص وجك يا نعل!)، حسب موقع خبرني.

وتابعت هيفاء وهبي (شاغلكن سنين المصحف؟ روحوا احترموه بالاول بعدين تعوا عوٌوا عندي! كل ما طلعت صرماية بدها تحكي تقللك المصحف اللي بالشنطة).