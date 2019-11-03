مكسيم خليل يخرج عن صمته ويرد على اتهامات الخيانة!

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا إشاعات حول زواج الممثل السوري "مكسيم خليل" وزوجته الفنانة "سوسن أرشيد" تُفيد بانفصالهما بسبب طلب من الأخيرة.

رافق هذه الأخبار بعض الأسباب الغريبة منها خيانة مكسيم لزوجته وانها تمكنت من ضبطه مُتلبسًا، في حين ما زالت بعض المصادر تنفي الخبر وتأكد أنها حملة ضد مكسيم بسبب أراءه السياسية، وأضاف البعض ان دعم زوجته للمثلية الجنسية وتشجيعها لشقيقها الذي أعلن مثليته وراء هذه الأخبار.

يذكر ان هذا الزواج الثاني للممثل السوري، فبعد زواجه الأول من ابنة عمه يارا خليل الذي أثمر عنه إبنه هاني، أعلن إنفصاله بسبب عدم قدرته على تحمل المسؤولية وأن قرار الزواج كان سريعاً بسبب صدمته إثر وفاة والده ورغبته بتأسيس عائلة على خطى والده. سنة الـ 2004 أعاد التجربة وتزوج الفنانة "سوسن آرشيد" وأنجبا طفلين.

وبعد انتشار الشائعات بكثرة والتي تمس حياة خليل الزوجية بسبب الخيانة واتهامات أخرى، خرج الفنان عن صمته ونشر صورة عائلية تجمعه بزوجته وطفليه مُرفقًا إياها بكلمات عن الحب والعائلة.

يُشار إلى أن خليل يواجه الانتقادات إثر إعلانه أنه ضد النظام في سوريا وأنه مع قرار الشعب بإسقاط النظام. وكان خليل قد أعلن في وقت سابق أنه تعرض للضرب بسبب تصريحاته ودعمه لحراك الشعب.

من جهة أخرى تعيش زوجته حملة إنتقادات بسبب دعمها للمثليين الجنسيين ومن بينهم شقيق الفنانة الذي أعلن ميوله الجنسية الشاذه.

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