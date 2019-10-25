حقيقة علاقة ريم البارودي السرية بمصمم أزياء شهير

كشفت الفنانة المصرية ريم البارودي، حقيقة الأنباء التي تداولت مؤخرًا حول ارتباطها بمصمم أزياء شهير سرًا.

ريم البارودي، قالت خلال تصريحات صحفية لها: (لا أعيش قصة حب ولو عايشة سأعلن ولا يوجد شيء يجعلني أنكر).

وأضافت: (أشاعوا أنني أعيش قصة حب مع ثلاثة أشخاص وهم مصمم الأزياء أحمد عبدالله والصحفي أيمن سليم وأيضًا خبير التجميل حامو محسن ولكن جميعهم أصدقاء لي ولا يوجد أي علاقة بيني وبين أي شخص منهم)، حسب موقع دنيا الوطن.

وأكدت ريم البارودي أنها لا يمكن أن تتزوج من أجل تحقيق حلم الإنجاب موضحة أنها من الصعب أن تدخل قصة حب بشكل سريع وبدون تفكير جيد.

ريم البارودي، كانت قد فاجأت جمهورها بإعلان زواجها من الفنان أحمد سعد، وذلك خلال استضافتها في أحد البرامج التلفزيونية ونشرت وثيقة الزواج بعدها والتي كشفت أن هذا الزواج لم يستمر لفترة طويلة.

