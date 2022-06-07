ملكة كابلي تشبه نفسها بنورمان أسعد.. والمتابعون يسخرون

تصدر اسم الفنانة السورية المعتزلة، نورمان أسعد، قائمة الأعلى بحثًا على موقع "غوغل"، وذلك بعدما شبَّهت الفاشونيستا الكويتية ملكة كابلي نفسها بها.

ونشرت ملكة كابلي مقطع فيديو للحفل الغنائي، والذي ظهرت فيه جالسة بين الحضور مستمتعةً بالأجواء الطربية، وعلَّقت: "انسجاااام.. أمانة طالعة اشبه مين؟ ن..... أ...؟"؛ حيث أرفقت الحرفين الأخيرين كتلميح لاسم الفنانة نورمان أسعد.

وعلى الفور انهال متابعوها للإشارة إلى أنها تشبه الفنانة السورية، فكتبت إحداهن "احس ذيك الي في هناء وجميل"، وأضافت أخرى "نورمان أسعد ولا؟".

من جهتها، نشرت كابلي لقطة شاشة لعملية بحث أجرتها عن نورمان أسعد، وعلَّقت: "عاد كنت أموت عليها".

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تعليقات كابلي، فكتبت إحداهن ساخرة: "كنها تنكت .. ما قدرت اتقبل فكرة التشبيه".

وأضافت أخرى: "نورمان حلوه وطبيعيه كيف تسول لك نفسك تشبهينها بوحده ماسوت شيء من الخرابيط اللي سويتيها؟"، وعلقت إحداهن: "مسكينه ودها تصير مثل نورمان تشابهين الضفدع حتى بالاحلام مافيج من نورمان".

وقد سرقت ملكة كابلي الأنظار إليها بسبب أناقتها، فقد ارتدت ستان أصفر من الساتان وفوقه كارديجان باللون الزيتي زُيِّنَت أكمام بتطريزات باللون الأصفر والبرتقالي والأصفر، في حين اعتمدت مكياج من درجات النود ورسمت عينيها بالكحل الأسود، وطبَّقت أحمر شفاه باللون النود وحددت شفتيها بقلم تخطيط الشفاه، في حين أسدلت خصلات شعرها الأسود القصير على جانبي كتفها.





اعتزال نورمان اسعد

أعلنت الفنانة السورية نورمان أسعد اعتزالها الفن عام 2007 بعد زواجها الثالث، وقررت اسعد ترك الفن وهي في أوج عطائها من أجل التفرغ لزوجها وأولادها.

زيجات نورمان اسعد

تزوجت للمرة الأولى من مواطنها الفنان أيمن زيدان وذلك بعد انتهاء تصويرهما مسلسل يوميات جميل وهناء، إلا أن زواجهما لم يدم طويلا وأعلنا انفصالهما لاحقًا.

شاركا بعدها في مسلسل "الو جميل الو وهناء" وقررا العودة لبعضهما وذلك بعد سنة واحدة من الانفصال، واستمر الزواج الثاني 3 سنوات، وأنجبت خلاله نورمان ابنتها جودي، إلا أنهما عادا وانفصلا في نهاية 2003.

تزوجت نورمان اسعد للمرة الثانية من المخرج العراقي عدنان ابراهيم وذلك عام 2004، وانفصلت عنه عام 2006، وفي عام 2007 ارتبطت نورمان أسعد برجل الأعمال والسياسي العراقي عبدالكريم الكسنزاني وأنجبت منه 4 أبناء وهم تيجان، تاج، جينار، روجينا وتعيش نورمان أسعد وزوجها حاليًا في العاصمة الأردنية عمان.

أعمال نورمان أسعد

شاركت الفنانة السورية بالعديد من الأعمال الناجحة وأبرزها الجذور لا تموت، الجوارح، عيلة سبع نجوم، يوميات جميل وهناء، نساء صغيرات، أحلام كبيرة، رجاها.