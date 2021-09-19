نورمان أسعد في صور جديدة مسربة من مطبخها قبل أيام من اعتزالها

نشرت إحدى الصفحات المعنية بأخبار مشاهير سوريا مجموعة صورة للفنانة السورية المعتزلة نورمان أسعد، وبحسب التعليق على الصور فإن هذه الصور قبل أيام قليلة من اعتزالها عام 2007.

وظهرت نورمان أسعد في هذه الصور من داخل المطبخ وهي تعد تطبخ مرتدية توب باللون الأبيض مع وضع اكسسوار شعر باللون الأبيض.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع الصور متغزلين بجمالها وموهبتها، فيما أبدى عدد كبير منهم حزنهم الشديد لابتعادها عن الفن واعتزاله وهي في أوج شهرتها.

وجاء في التعليقات: "غريب ليه اعتزلت كانت من الصف الاول بوقتا هيك تترك كلشي كرمال شو"، وقالت معلقة مشككة بموعد الصورة: "ليش بوقتا كان حدا يعرف يعمل اظافرو هيك او تخطت حواجبها بالقلم كانو ...؟ لءالك اكيد هي صورة جديدة بتوقع بعد ال2010 هل صورة".

فيما علق متابع: "عن جد اشتقنا لها ، جميلة جميلات التسعينات"، وقالت متابعة: "عنجد كتير حلوين الصور ضل زكرنا فيها فنانة مبدعة وطبيعية وهي اهم شي

اعتزال نورمان اسعد

أعلنت الفنانة السورية نورمان أسعد اعتزالها الفن عام 2007 بعد زواجها الثالث، وقررت اسعد ترك الفن وهي في أوج عطائها من أجل التفرغ لزوجها وأولادها.

زيجات نورمان اسعد

تزوجت للمرة الأولى من مواطنها الفنان أيمن زيدان وذلك بعد انتهاء تصويرهما مسلسل يوميات جميل وهناء، إلا أن زواجهما لم يدم طويلا وأعلنا انفصالهما لاحقًا.

شاركا بعدها في مسلسل "الو جميل الو وهناء" وقررا العودة لبعضهما وذلك بعد سنة واحدة من الانفصال، واستمر الزواج الثاني 3 سنوات، وأنجبت خلاله نورمان ابنتها جودي، إلا أنهما عادا وانفصلا في نهاية 2003.

تزوجت نورمان اسعد للمرة الثانية من المخرج العراقي عدنان ابراهيم وذلك عام 2004، وانفصلت عنه عام 2006، وفي عام 2007 ارتبطت نورمان أسعد برجل الأعمال والسياسي العراقي عبدالكريم الكسنزاني وأنجبت منه 4 أبناء وهم تيجان، تاج، جينار، روجينا وتعيش نورمان أسعد وزوجها حاليًا في العاصمة الأردنية عمان.

أعمال نورمان أسعد

شاركت الفنانة السورية بالعديد من الأعمال الناجحة وأبرزها الجذور لا تموت، الجوارح، عيلة سبع نجوم، يوميات جميل وهناء، نساء صغيرات، أحلام كبيرة، رجاها.

