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منة شلبي ترد على الشامتين بوفاة نجل حسن يوسف و شمس البارودي

سهير العابد

سهير العابد

تاريخ النشر: 01 آب / أغسطس 2023 - 04:19
ابن الفنان حسن يوسف و النجمة المعتزلة شمس البارودي
ابن الفنان حسن يوسف و النجمة المعتزلة شمس البارودي

البوابة-نشرت الفنانة منة شلبي منشورا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) هاجمت فيه الشامتين بوفاة ابن الفنان حسن يوسف و النجمة المعتزلة شمس البارودي، الذي قضى غرقا في الساحل الشمالي أول أمس.

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وقالت منة شلبى : (ارجو ان لا نشمت في مصائب احد لانها كلها ابتلاء و اقدار من الله  .. انا لله و انا اليه راجعون اتوجه بكامل الحزن و الاسي للفنان حسن يوسف و الفنانه شمس البارودي و الاسره الكريمه بخالص التعازي و اوهبهم الله الصبر و السلوان و اعانهم الله علي مصابهم. اللهم احتسبه عندك شهيدا في الجنه انشا الله .. ارجو قراءة الفاتحه و بالبلدي كده اللي عنده كلمه طيبه يقولها و اللي عنده كلمه خبيثه فهي تدل علي قلبه و فكره فقط).

ابن حسن يوسف و شمس البارودي

و كانت قد شيعت جنازة عبد الله نجل الفنان حسن يوسف والفنانة شمس البارودي أمس من مسجد الشرطة في الشيخ زايد. و قد حرص عدد كبير من النجوم على حضور الجنازة لمواساة الزوجين والوقوف بجانبهما في هذا الوقت الصعب ومنهم الفنانة ميرفت أمين والفنان محمد فؤاد والفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية والفنانة عفاف شعيب ومجدي كامل وغيرهم من النجوم.

ابن حسن يوسف و شمس البارودي

 

 

كلمات دالة:حسن يوسفشمس البارودي

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