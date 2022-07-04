منة شلبي تثير الجدل بأحدث ظهور لها..إطلالة جريئة وشائعات ارتباط

أثارت الفنانة المصرية منة شلبي الجدل بأحدث صورة شاركتها عبر حسابها على موقع إنستغرام، فالبعض ركَّز على إطلالاتها وآخرون التفتوا إلى وضعيتها في اللقطة.

تظهر منة شلبي في الصورة التي نشرتها عبر صفحتها الخاصة بإطلالة صيفية مبهجة، مُرتديةً كروب توب أخضر اللون مفتوح الظهر ومُزيَّن بكشاكش وطيات أنيقة ناحية الأكتاف، بينما نسَّقته ببنطال دنيم أزرق، وأسدلت خصلات شعرها الأشقر على جانب كتفها.

وأرفقت شلبي الصورة بتعليق، كتبت فيه: "كن متواضعًا، كن بسيطًا، كن نفسك".

وأثارت طريقة تصوير شلبي الجدل، حيث يبدو وكأنها ممسكةً بيد أحدهم، ما استدعى الكثيرون للاعتقاد أنها تكشف بذلك عن ارتباطها أو عيشها قصة حب، إلَّا أن الكثيرون أشاروا أن الصورة قديمة من دورها في مسلسل "بطلوع الروح"، وكتبت إحداهن: "صورة من مسلسل بطلوع الروح أحدث ظهور ايه يا ادمن يا متخلفف".

وعلى صعيد آخر، اعتبر الكثيرون أن إطلالة شلبي جريئة جدًا، فكتبت إحداهن: "الستر ربي …يعني مراهقات ويشاهدون هكذا منظر راح يقلدون والله عيب".

منة شلبي تهاجم أحد مستخدمي التويتر

وكانت الفنانة قد تصدرت محرك البحث غوغل على خلفية دخولها فى نقاش مع أحد متابعيها على موقع تويتر طالبته بتغيير اسمه؛ بسبب تشابهه باسمها، وكتبت: "مساء الخير أنا عندى مشكلة مع النوع ده من التويتات ما عنديش مشكلة إنك تكتب اسمك كأنك أنا، وأنت مش أنا !! بس عندى مشكلة كبيرة مع النوع ده من التويتات محتاج تغير اسمك أحسن بليز".

وأضافت في تغريدة أخرى:"أنا كمان آسفة جدا إنى مش قابلة الأسف بليز غير اسمك".

