منة فضالي تخضع لجراحة في قدمها و السبب غريب

أجرت الفنانة منة فضالي، عملية جراحية في ساقها ، وهو ما أعلنته عبر حسابها على (إنستغرام)، مما أثار استغراب بعض متابعيها عبر السوشيال ميديا. وكتبت منة: (من شوية عملت عملية في رجلي بسبب صباعي، وكل ده من الباديكير).

وتابعت: (في ناس هتتريق وتقول يعني إيه باديكير، هقولكم أنا بقالي ٩ أيام بشتغل وأنا تعبانة جدا وبتصور وبنزل صور وأنا بضحك وأنا في الكواليس وأنا وسط زملائي، اللي عاوزه اقولو اني شغلانتنا صعب مش ترفيه زي ما كل الناس فاكره احنا اكتر ناس بتكون مضغوطه، وحقيقي محدش بيحس بوجعك غير نفسك...).

و جاءت تعليقات الجمهور، على اجرائها هذه العملية، كالتالي: (باديكير مغشوش، ألف سلامة عليكي يا منوش\، "بصي يا منوش.. أفضل شيء لراحة الرجلين، مياه دافية بملح، ألف سلامة عليكي نسأل الله تعالى لكي الشفاء العاجل، ليه الناس تتريق، الإنسان ممكن يحصل له حاجة صعبة بسبب حاجة تبان تافهة أو تبان عادية، الناس كلها بتعملها ممكن فعلا أثناء الباديكير حصلت حاجة عملت مشكلة ألف سلامة عليكي، يا لطيف هذا تكسير مش باديكير، "حصلي كده بس في صباع إيدي بسبب برضه الباديكير بس الحمد لله معملتش عملية لازم فعلا الأدوات تبقى معانا ولو اتعورنا لازم تطهير وبيتادين على طول).