منة فضالي تتصدر الترند بعد ظهورها بالـ(بكيني)

تصدرت الفنانة منة فضالي، ترند موقع البحث (جوجل)، عقب الجدل الذي أثارته بعد ظهورها بملابس السباحة، من خلال الصورة التي نشرتها عبر صفحتها على موقع (فيسبوك)، و علقت قائلة: (نعيش في مجتمع لو علموا أنك تحلم حلما جميلا لأيقظوك من النوم).

وتجنباً لتعرّضها للانتقادات والهجوم من قبل روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، قامت منة بتعطيل خاصية التعليق أمام المتابعين، والذين بلا شك كانت ستتلقّى منهم هجوم و انتقادات.

ومؤخراً، شاركت في فيلم (فارس) بطولة أحمد زاهر، حسين فهمي، وصلاح عبدالله، وإيمان العاصي، وباميلا الكيك، وعابد عناني، ومحمد أبوألنجا، وأحمد صفوت، ودارين حداد، وملك أحمد زاهر، تأليف حسام موسي وإخراج رؤوف عبدالعزيز.