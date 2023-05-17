منى زكي تتألق على السجادة الحمراء في حفل افتتاح (كان) السينمائي

البوابة-خطفت النجمة منى زكي أثناء مرورها على السجادة الحمراء في حفل افتتاح مهرجان (كان) السينمائي الدولي في دورته الـ 76 و الذي أفتتح يوم أمس، رغم أنها ظهرت بذراعها المكسور إثر إصابتها في كواليس مسلسل (تحت الوصاية) ، و الذي تألقت من خلاله وقت عرضه في رمضان المنصرم.

الدورة الـ76 من مهرجان (كان) السينمائى الدولى، ستستمر إلى 27 مايو/أيار الجاري، ويشارك فيها نحو 35 ألف مشارك من حول العالم، وتعد هذه الدورة أولى الدورات بعد ثلاث دورات عقدت وسط إجراءات احترازية بسبب فيروس كورونا. هذا و قد حرصت بدورهن النجمات العربيات على حضور فعاليات افتتاح المهرجان وعلى رأسهن مايا دياب، منى زكي، ريا أبي راشد، وأسيل عمران.

جدير بالذكر أن مهرجان (كان) السينمائي في دورته الـ 76 منح النجم مايكل دوجلاس السعفة الذهبية الفخرية، تقديراً لمسيرته الممتدة بالإضافة إلى مشاركته في السينما.



