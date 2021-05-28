منى زكي تستعد لبطولة فيلم لبناني أمام إياد نصار

تتواجد النجمة منى زكى حالياً فى دولة لبنان لتصوير فيلم لبناني يجمعها مع الفنان إياد نصار وعادل كرم، و تعود يوم 1 يونيو/حزيران المقبل لتصور حلقة في برنامج الإعلامي عمرو أديب، وتعود مرة أخرى إلى لبنان لتستكمل مشاهدها هناك، والفيلم من إخراج اللبنانية نادين لبكي وتأليف وسام سميرة وجابريال يمين، حسب موقع اليوم السابع.

والفيلم يناقش فكرة الأصدقاء، وتدور أحداثه حول 7 أصدقاء يجتمعون على العشاء ويقررون خلال حفل العشاء الدخول في لعبة، يكشفون خلالها جميع أسرارهم من خلال تليفوناتهم المحمولة، لتتحول الأمور وتصبح أكثر جدية بمعرفتهم أسرار بعضهم البعض، حيث تؤدي خطتهم في النهاية إلى نتائج عكسية وتكشف عن شبكة من الأسرار، كما يناقش العمل الظروف الاجتماعية والسياسية في مصر خلال الفترة الأخيرة.

كما بدأت النجمة منى زكي في التحضير لفيلمها الجديد (القاهرة مكة)، الذي من المقرر أن تبدأ تصويره في النصف الثاني من أغسطس/آب المقبل، والعمل من إخراج هاني خليفة، وتجري الشركة المنتجة خلال الأيام المقبلة التعاقد مع باقي النجوم المشاركين في العمل، وتتناول منى العديد من صراعات المرأة فى المجتمع المصرى خلال أحداث الفيلم، والفيلم من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة.