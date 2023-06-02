منى زكي تكشف سرا مثيرا لاستمرار زواجها من أحمد حلمي

البوابة-كشفت النجمة منى زكي عن سر استمرار زواجها من الفنان أحمد حلمي، لمدة 21 عامًا،مشيرة أنه دائما ما يدعمها ويساندها، واصفة إياه بالهدية التي منحها الله لها، وذلك أثناء لقاءها برنامج (Sold Out).

و عن سر استمرار زواجها من أحمد حلمي، قالت الفنانة ممازحة: (علاقتنا مستمرة لأننا مبنشوفش بعض كتير، لكن الحقيقة أحمد شخص متفهم، هو هدية من ربنا ليا، علمني يعني إيه تسامح، دايمًا بيتفهم ظروف شغلي، وبيشجعني أكون أحسن عشان كده بعشقه).

وتحدثت عن كيفية العلاقات بين الرجل وزوجته، قائلة: (أنا بشوف إن السعادة هي قرار، وشريك الحياة مش دوره يخليني سعيدة، لكن على الأقل المفروض مينكدش عليا).

هذا و كشفت منى زكي أنها تستعد للمشاركة في عمل فني جديد مع زوجها النجم أحمد حلمي، متمنية أن ينال هذا العمل إعجاب الجمهور، قائلة: (لفينا كتير لكن الحمد لله لقينا ورق حلو، وبقيت متحمسة جدًا ونفسي نشتغل مع بعض).



