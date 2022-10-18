منى زكي مبهرة في أحدث إطلالتها و الجمهور: (مابتكبريش)

شاركت النجمة منى زكي جمهورها صورة جديدة ، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي (إنستغرام) وعلقت قائلة : (Throwback from bulgari ).

و ظهرت منى زكي بفستان أنيق وقصير مكشوف الذراعين ولم تتكلف في وضع الاكسسوارات حيث أنها وضعت قلادة حول عنقها واسوره في يدها فقط وحقيبة أيضًا لتكمل الإطلالة واعتمدت مكياج رقيق ليبرز جمالها بشكل واضح. وانهالت تعليقات الجمهور عليها معجبين بإطلالتها وأبدوا إعجابهم أيضًا بملابسها الأنيقة، فجاءت بعض تعليقاتهم على النحو التالي: (مابتكبريش)، (جميله دائما ومتالقه ست منى)، (أحب وأجمل ممثله بمصر)، (الأنيقة دائما).

يذكر أن أخر عمل فني قدمته النجمة منى زكي كان فيلم (العنكبوت)، والذي تم عرضه ضمن موسم عيد الفطر 2022.

فيلم (العنكبوت) بطولة أحمد السقا، منى زكي، ظافر العابدين، محمد ممدوح، يسرا اللوزي، ريم مصطفى، أحمد فؤاد سليم، محمد لطفي، زكي فطين عبد الوهاب، من تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد نادر جلال.