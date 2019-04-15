من سونام وجانفي كابور إلى أنانيا باندي.. إليكِ أحدث إطلالات جميلات بوليوود!

تتميز نجمات بوليوود بجمال مميز وجاذبية خاصة من نوعها، وأحيانًا ما ينافسن جميلات هوليوود، وسواء كان ظهورهن في يوم عادي أو في مناسبة فخمة، تلهم نجمات بوليوود الكثيرات حول العالم، ومع متابعة أحدث أخبارهن، جلبنا لكِ من مجلة "سبوت بوي" أحدث إطلالات جميلات بوليوود:

سونام كابور

رصدت عدسات الباباراتزي، سونام كابور وزوجها أناند أهوجا، في مطار مومباي، وكما هو متوقع، لفتت الممثلة الهندية الأنظار بإطلالتها التي جمعت بين العصرية والبساطة، حيث ارتدت كروب توب وبنطلون فضفاض نسقته مع معطف طويل بنفس النقشة.

بينما اعتمدت تسريحة بسيطة، وأكملت اطلالتها بنظارة سوداء وأقراط ضخمة، كما اعتمد زوجها إطلالة سوداء بسيطة.

أنانيا باندى

اعتمدت الممثلة الشابة إطلالة بسيطة وعصرية تميزت بالجاذبية أثناء مشاركتها بإعلان فيلمها الجديد Student Of The Year 2، حيث ارتدت بنطلون ذو أرجل واسعة ذو درجة ناعمة من لون اللافندر، ونسقت معه كروب توب ذو كتف واحد تميز بكشاكش على هيئة طبقات مفعمة بالألوان، كما اعتمدت تموجات ناعمة لشعرها.

تارا سوتاريا

لفتت الممثلة الهندية ذات الـ 23 عامًا، الأنظار أثناء حضورها عرض فيلم Student Of The Year 2 الذي تتشارك في بطولته مع أنانيا باندي، حيث ارتدت فستاناً قصيراً أبيض اللون بدون أكمام مزين بالدانتيل، نسقته مع حذاء جذاب وتركت شعرها منسدلًا.

جانفي كابور

دائما ما تلفت جانفي الأنظار بإطلالتها الأنيقة والجذابة في المناسبات الفخمة، وهذه المرة لفتت الأنظار بتلك الإطلالة البسيطة والعفوية، والتي ارتدت فيها فستاناً قصيراً ذو تصميم ربيعي بلون اللافندر وكانت الطبيعية عنواناً لإطلالتها، حيث ظهرت بدون مكياج وبخصلات حيوية دون تكلف.