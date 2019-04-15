تألقي بالچينز على طريقة كارينا كابور

لطالما تألقت نجمة بوليوود، كارينا كابور، بإرتداء الستايل الواسع سواء على مستوى السترات أو السراويل الچينز الممزقة والفساتين، فهي أيقونة للموضة وتشتهر بتجربة جميع صيحاتها، لكن أشهر ما تميزت به كارينا هو ارتداء السراويل الچينز ذات القدم الواسعة.

نشرت مجلة "تايمز أوف إنديا" الهندية أربع نصائح للحصول على إطلالة الجينز لكارينا كابور على النحو التالي:

القميص الكلاسيكي

إذا أردت ارتداء قميصاً كلاسيكياً فاتبعى إطلالة النجمة، حيث ترتديه على سروال چينز واسع من عند القدم مع وضع القميص من الداخل .

الجينز الضيق

يمكنك ارتداء سروال چينز ضيق بأقدام واسعة على حذاء بكعب عالي، وأن يغطي قدم السروال جزءًا كبيراً من كعب الحذاء.

الجينز على الأحذية الرياضية

ارتدي الچينز مع الأحذية الرياضية، على ألا يتعدى طول السروال نهاية قدمك بحيث حتى لا تتعثرى أثناء المشي .

الجينز على قميص دون أكمام

يمكنك التألق بالچينز مثل كارينا بإرتداءه على قميص بدون أكمام أو رقبة داخل السروال مع ارتداء ستره كلاسيكية.

يذكر أن آخر أعمال كارينا كابور السينمائية هو فيلم ,Good news، بطولة أكشاى كومار والمغنى الشهير ديلجيت دوسانجى والممثلة الشهيرة كيارا أدفاني، حيث تداول متصفحو الإنترنت والمواقع مؤخراً صورا لكارينا كابور من موقع تصوير الفيلم، حيث ظهرت عليها علامات الحمل الذي يتوافق مع دورها فى الفيلم الجديد الذي يدور حول مراحل الحمل والأمومة.

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