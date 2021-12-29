على خطى أدهم نابلسي.. تامر حسني يكشف رغبته في الاعتزال

عقب اعتزال الفنان الأردني أدهم نابلسي، أعرب العديد من النجوم عن رغبتهم في الاعتزال وكشفوا أنهم فكروا في ترك الفن قبل سنوات من بينهم الفنان المصري تامر حسني.

فاجأ تامر حسني محبيه ومعجبيه بتصريحاته الصادمة خلال لقاء له مع قناة أبو ظبي، على هامش حفله الأخير في فعاليات إكسبو 2020 دبي، فحينما سأله المذيع حول إمكانية اعتزاله الغناء والفن بشكل كامل لدواعي دينية، أوضح أن الفكرة مطروحة ويقد يقدم عليها يومًا ما.

وأوضح أنه يحلم في إنجاز خطط أخرى، وقال:"فكرة الاعتزال موجودة، بس الأسباب ممكن تكون أسباب عديدة، بس انا من زمان نفسي في أحلام تانية أعملها بإذن الله".

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تصريحات تامر حسني ، فكتبت إحدى المستخدمات: "براڤوا على ادهم هاد كان رد لكل اللي قال ليش طلع قال بدوا يعتزل عالسوشيل ميديا لانو الايجابية معدية متل والسلبية معدية".

وكتب آخر: "الله يهديكون ويهدينا شو حلوة هل الأخبار".

وأضافت أخرى "تامر حسني من زمان وعندو الوازع والدافع الديني ونفسو يعتزل ونفسو يكون قريب جدا لربو وباغنيتو الي غناها انا مش عارف اتغير كل مأقول اتغير تحصل حاجة ترجعني كانت من احساس وكلام داخلي وتعبير عن حالتو ..وتامر شخص كتير منيح ويكفي انو انسان".

وعلَّقت إحداهن: "لما لا... الله يهدي من يشاء❤️ فيكون فائزاً في دينه ودنياه ان شاء الله .. اللهم اهدنا فيمن هديت".

من جهة أخرى، لا بد من بعض المنتقدين، إذ كتب أحدهم: "اسباب دينية يعني التوبة يعني المال الي اسسه من خلال مسيرته الفنية مال حرام. طيب ، الثروة (وحتى تكون التوبة صادقة) يجب ان توزع على الفقراء والمحتاجين".



تامر حسني في ضيافة منى الشاذلي في رأس السنة



سيحل تامر حسني ضيفًا في برنامج "معكم منى الشاذلي" مع الإعلامية المصرية منى الشاذلي لإحياء أجواء رأس السنة، وذلك يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة التاسعة مساءً.

وسيتطرق حسني للحديث عن نجاحاته المتتالية وكواليس تحقيق إنجازاته خلال مسيرته الفنية التي تمتد على مدار العشرين عامًا.