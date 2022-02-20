مهرجان فبراير الكويت بحلَّة جديدة.. وأولى مفاجآته محمد عبده ونوال الكويتية

عاد مهرجان "فبراير الكويت" من جديد بعد غيابه العام الماضي بسبب جائحة كورونا، وبالتأكيد لا بد أن يتضمن مفاجآت غنائية وفعاليات حماسية.

وكشفت شركة "روتانا" عن المفاجآت الغنائية التي سيتضمنها المهرجان المقام بمناسبة احتفالات اليوم الوطني الكويتي، حيث سيقدم أبرز نجوم الغناء حفلاتهم على خشبة المسرح على رأسهم الفنانة نوال الكويتية ونجم العرب محمد عبده.

حفل محمد عبده وأصيل أبو بكر



وشاركت الصفحة الرسمية لمهرجان "فبراير الكويت" فيديو تشويقي تعلن فيه أسماء النجوم المشاركين في الحفل، وأرفقته بتعليق: "شلون حماسكم لأول أسبوع فبراير الكويت العودة"، حيث سيقيم الفنانين محمد عبده ووأصيل أبو بكر حفلهما في أرينا الكويت بتاريخ 3 مارس المقبل.

حفل نوال الكويتية وفهد الكبيسي



ومن المقرر أن تؤدي نوال الكويتية والفنان القطري فهد الكبيسي حفلهما الغنائي بتاريخ الرابع من شهر مارس المقبل، وشاركت نوال بوستر الحفل، وأرفقته بتعليق: "الشوق كبير يا كوي ، فرحتي لا توصف بعودتي للغناء في بلدي الحبيب الكويت، أنتظركم جمهوري الغالي قريبًا جدًا، ولهت عليكم وولهت إني أغني لكم ومعاكم، سعيدة بمشاركتي مع الفنّان فهد الكبيسي"

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قائمة الفنانين المشاركين في مهرجان "فبراير الكويت"



أسدل مركز الشيخ جابر الثقافي الستار عن قائمة النجوم المشاركين في حفلات الكويت 2022، كالتالي:



عبادي الجوهر وملحم زين بتاريخ 25 فبراير

راغب علامة وأميمة طالب بتاريخ 26 فبراير

فؤاد عبدالواحد وأسما لمنور بتاريخ 27 فبراير

تامر حسني ويارا بتاريخ 28 فبراير

قائمة الفنانين المشاركين في مهرجان الكويت الأول



هنا نعرض بعض الفنانين المشاركين في الحفل:

