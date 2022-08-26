ميار الببلاوي تتراجع عن مهاجمة شيرين: (حطلع عمرة عشان أكفر!)

تراجعت الفنانة المعتزلة ميار الببلاوي عن مهاجمة الفنانة شيرين عبد الوهاب، بعد تصريحاتها لها منذ أيام التي انتقدت فيها وزنها الزائد ومشكلاتها الأخيرة مع طليقها حسام حبيب.

ونفت ميار الببلاوي في مداخلة هاتفية مع برنامج (خط أحمر) من تقديم محمد موسى، أن تكون قد انتقدت شيرين عبد الوهاب بحثا عن تريند مواقع التواصل الاجتماعي. وأوضحت: (والله ما كنت عايزة أتصدر ولا أي حاجة، كل اللي كنت عايزاه، إني زعلت عليها لما شفتها كده، بس يمكن خانني اللفظ، كنت عايزة أقول لها بس مكنتش لاقية إطار أحط فيه الكلام).

واستطردت ميار الببلاوي أنها تراجعت عن حديثها بعدما أخبرها أحد الشيوخ أن ما فعلته يعتبر (غيبة ونميمة) موضحة:( اتصدمت وانهرت وقعدت استغفر ربنا ويمكن أطلع عمرة عشان أكفر عن الموضوع ده).

ودافعت ميار الببلاوي عن نفسها قائلة:(ربنا أعلم بنيتي إني كنت برد دين.. في وقت من الأوقات كنت صغيرة ومعايا ابن ومطلقة ومنهارة وواحدة قعدت جنبي في المسجد قالتلي الكام كلمة اللي قلتهم لشيرين...أنا عاوزاها تقف علي رجليها.. هو مستمتع وبيهيص وبيضحك وهي منهارة وبتتعالج نفسيا وتاخد أدوية اكتئاب).