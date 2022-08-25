والد حسام حبيب يسخر من شيرين عبد الوهاب لهذا السبب...

كتب حسين حبيب والد الفنان حسام حبيب منشورًا له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، سخر فيه من موقف، مُطلقة ابنه الفنانة شيرين عبد الوهاب بعد قيام الأخيرة، بتقبيل يد طبيبها النفسي.

وكتب والد حسام حبيب عبر (فيسبوك): (امتي المريض يبوس ايد الطبيب .. ساعات الطبيب يبقي هوه الداء).

الفنانة شيرين عبد الوهاب كانت قد أحيت حفلا غنائيا جماهيريا في ختام مهرجان قرطاچ. وقدمت لجمهورها عدد من الاغاني التي يحبوها وسط تفاعل كبير من الجمهور

وحرصت شيرين عبد الوهاب على تقبيل يد طبيبها الخاص نبيل عبدالمقصود عرفانًا لدعمه لها خلال أزمة طلاقها، ولكنها اثارت به الجدل حيث ان الدكتور هو أستاذ علاج السموم والإدمان بكلية القصر العيني بجامعة القاهرة، وأول متخصص في علاج السموم والمخدرات.

وفي سياق متصل، تستعد الفنانة شيرين عبد الوهاب، لإطلاق أحدث أغنياتها التى تحمل اسم (المترو) والتي سيتم طرحها على موقع (يوتيوب)، ومنصات الموسيقى المختلفة. يذكر أن الأغنية من كلمات أمير طعيمة وألحان عمرو مصطفى.