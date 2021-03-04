ميريام فارس تبهر متابعيها بإطلالة بالجلد الأسود...صورة

شاركت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات (إنستجرام)، صورة جديدة لها.

وتألقت ميريام فارس ، بإطلالة تكشف جمالها مرتدية فستان جلد باللون الأسود تميز بتفصيلة انيقة تكشف جمالها، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في الماكياج على الألوان الترابية للعيون، ووضعت احمر للشفاه باللون البني الذى يبرز جمال انوثتها.

وتركت شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة، ووضعت مجموعة من الإكسسوارات اللافتة التي تتناسب مع ظهورها.

وتزوجت ميريام من رجل الأعمال الأمريكي ذي الأصول اللبنانية داني ميتري بحضور 14 شخصًا فقط بعيدًا عن وسائل الإعلام، وأنجبت منه طفليها جايدن و ديف.