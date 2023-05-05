ميريام فارس تحتفل بعيد ميلادها الأربعين بطريقتها الجريئة الخاصة

البوابة-احتفلت الفنانة اللبنانية ميريام فارس بعيد ميلادها الأربعين بطريقتها الخاصة حيث نشرت مجموعة من الصور الجديدة لها من أحدث جلسة تصوير لها بإطلالات مختلفة مثيرة، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات (إنستجرام).

وفي اول إطلالة لها، ظهرت ميريام فارس بإطلالة كلاسيكية مرتدية بدلة لونها أسود أنيقه تليق بها وحذاء لونه أسود عالي وواضعة مكياج يليق بهذه الإطلالة الجذابة وشعرها المموج، وظهرت مُمسكة كعكة صغيرة عليها أول حرف من اسمها.

كما ظهرت ميريام بإطلالة أخرى وهي مرتدية جاكيت من الجلد الأسود وسط الكثير من البالونات السوداء وعلقت على هذه الصورة قائلةً:(عيد ميلادي).

و أخيرا ظهرت الفنانة اللبنانية بإطلالة مثيرة مرتدية فستان سوارية مكشوف ومُمسكة كأس.

الجدير بالذكر ان اللبنانية ميريام فارس طرحت مؤخرًا أغنية بعنوان (قضيها انبساط)، على موقع (يوتيوب) والتي صورتها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات مصطفى حسن، وألحان أحمد مصطفى، وتوزيع ومكس هاني ربيع.