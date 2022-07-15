ميريام فارس تعتذر من فارس كرم لهذا السبب...

كشفت الفنانة ميريام فارس، حقيقة خلافها مع المطرب فارس كرم، حيث أثار قرار إلغاء حفلهما في السعودية الشهر الماضي جدلًا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وزعم البعض وجود خلاف بينهما.

وقالت ميريام فارس خلال لقائها مع برنامج ET بالعربي: (فيش خلاف بيني وبين فارس كرم وأنا أكيد مقصدش أي إساءة له، وفارس خيرة الشباب وبعتذر منه إذا زعلان مني، وهيكون فيه حفلة لينا الفترة المقبلة).

هذا و أثار قرار إلغاء حفل ميريام فارس وفارس كرم في المملكة العربية السعودية الشهر الماضي جدلًا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أصدر القائمون على الحفل بيانًا يؤكدون فيه أن السبب الأساسي لإلغاء الحفل هو عدم جاهزية المسرح للحفل وسيتم إرجاع المبالغ المستحقة لمشتري التذاكر، ولكن انتشرت الشائعات حول وجود خلاف بينهما بعد ذلك، ولم يعلق فارس كرم على هذه الشائعات حتى الآن

من جهة اخرى، وجهت المطربة ميريام فارس رسالة شكر إلى جماهير حفلها الأخير في لبنان، وذلك من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير (إنستغرام).

ونشرت ميريام مجموعة صور من الحفل، وعلقت قائلة: (ليلة لا تنتسي في لبنان، مليئة بالحب والناس الطيبة والجميلة).