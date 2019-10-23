ميريام فارس تهاجم فنانيين لبنان لهذا السبب!

أطلقت الفنانة اللبنانية "ميريام فارس" مساء الأمس الثلاثاء سلسلة تغريدات على حسابها الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تهاجم من خلالها بعض من فناني لبنان على أثر الوضع السياسي.

وعلقت فارس على عدم تواجد بعض الفنانيين اللبنانيين في المظاهرات والتزام البعض منهم الصمت حول الحراك الشعبي ضد الحكومة: "أنا كتير مستغربة من الفنانين والفنانات يلي طول عمرن بيتباهوا وبيحكوا كرمال المحسوبيات"

وأضافت في تغريدة أخرى: "شو ناطرين يا فنانين لتضامنوا مع الناس الموجوعة ويلي عم تصرخ من حرقة قلب،الناس هلق بحاجة للدعم منا مش وقت اللي بتكون الدني بألف خير تطلعوا تتفاصحوا....هلق وقتها"

يذكر أن ميريام فارس شاركت في المظاهرات إلى جانب زوجها وإبنها الوحيد جايدن، وشاركت الصورعلى مواقع التواصل الاجتماعي مع جمهورها، وأضافت تعليق على فيديو لابنها وهو يلوح بالعلم اللبناني ويعبر عن حبه لبلده الأم "أطفالنا مستقبل لبناننا"، وحقق الفيديو أكثر من مليون مشاهدة على حسابها الشخصي في تطبيق إنستغرام.

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