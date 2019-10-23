هيفاء حسين تحتفل بعيد ميلادها الـ40 وتتلقى تهنئة خاصّة من زوجها حبيب غلوم

احتفلت الفنانة الخليجية هيفاء حسين بعيد ميلادها الـ40، وتلقت التهنئات في هذه المناسبة من قبل الكثير من محبيها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، وبالتأكيد لم يتأخر زوجها الفنان حبيب غلوم عن معايدتها وتهنئتها بطريقة رومانسية مميزة أثارت إعجاب الجميع.

وشارك الفنان حبيب غلوم صورة خاصة تجمعه بزوجته الفنانة هيفاء حسين، وذلك احتفالًا بمناسبة عيد ميلادها الـ40، وترك تعليقًا تغزل فيه برفيقة دربه وشريكته في الحياة وقال: "كل وانتي الطيبة والذوق يا هيفاء"، لترد عليه زوجته برسالة غزل أيضًا وتقول: "حبيبي الطيبة والذوق كله تعلمته منك يا الغالي..عساني ما انحرم منك ومن قلبك الحلو".

ووجهت الفنانة هيفاء حسين الشكر لكل من هنأها في مناسبة عيد ميلادها وعلقت قائلة عبر إنستغرام: "شكرا لكل من هناني على يوم ميلادي..شكرا على محبتكم الصادقة عساني ما أنحرم منكم، ويا رب يسعدكم ويحفظكم من كل شر".

ومن المقرر أن تكون الفنانة هيفاء حسين على موعد قريب مع ولادة طفلها الأول من زوجها حبيب غلوم بعد زواج دام اكثر من 9 سنوات، وكانت كشفت عن خبر حملها مؤخرًا بعد وصولها إلى مراحل متقدمة من الحمل.

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