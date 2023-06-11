  1. الرئيسية
  2. ترفيه
  3. ميغان فوكس تجبر على التحول إلى إناث.. ملابس فتيات وشعر طويل

ميغان فوكس تجبر أولادها على التحول إلى إناث.. ملابس فتيات وشعر طويل

هيا أبو جبارة

هيا أبو جبارة

تاريخ النشر: 11 حزيران / يونيو 2023 - 09:31
ميغان فوكس
ميغان فوكس

فجر عضو الكونجرس الأمريكي السابق روبي ستاربوك مفاجأة بعد نشره صور لأبناء الفنانة العالمية ميغان فوكس الـ 3 بملابس فتيات واشار إلى أنها تجبرهم على التحول إلى إناث.

اقرأ ايضاًميغان فوكس تتجاهل خطيبها ماشين غن بعد أن حاول تقبيلها.. هل تشهد علاقتهما توترات؟ميغان فوكس تتجاهل خطيبها ماشين غن بعد أن حاول تقبيلها.. هل تشهد علاقتهما توترات؟

ميغان فوكس تجبر اولادها على ارتداء ملابس فتيات  واتهامات بالإساءة إليهم

قال روبي ستاربوك إن شاهد أبناء فوكس من زوجها السابق بريان أوستن جرين الـ وهم نوح  10 أعوام ، بودي  تسع سنوات، وجيرني  ستة أعوام بملابس فتيات وفساتين، وقد تركت شعرهم طويلًا في محاولة منها لتحويلهم إلى إناث.

وادعت بعض المواقع إنهم التقوا بأحد ابناء فوكس والذي أخبرهم أنه يعاني من اضطهاد والدتهم التي تجبرهم على ارتداء ملابس الفتيات وتمنعهم من قص شعرهم.

ميغان فوكس

وبعد تداول العديد من الصور لميغان مع أبنائها بملابس الفتيات تعرضت الفنانة للهجوم عبر السوشال ميديا وطالب البعض بمعاقبتها بسبب سوء معاملة ابنائها وإجبارهم على الظهور بشكل يرفضوه في ظل إرضاء مجتمع الميم.

فيما دافع عنها عدد كبير ووصفوا ما قامت به الفنانة العالمية بـ "الشجاعة".

وبعد انتشار العديد من الاتهامات خرج زوجها السابق ودافع عنها وأشار أنها حملة ضدها وأنها لم تسيء معاملة أبنائهم، كما ردت فوكس على هذه الادعاءات واكدت إنه يحاول استغلال الأطفال للفت الانتباه إليه وكسب عدد كبير من الأشخاص إلى جانبه.

اقرأ ايضاًميغان فوكس تتجاهل خطيبها ماشين غن بعد أن حاول تقبيلها.. هل تشهد علاقتهما توترات؟بعد خطوبتهما المثيرة للجدل.. ميغان فوكس وماشين غان يخططان لحفل زفاف أكثر غرابة

وأضافت فوكس في ردها إن عضو الكونغرس تعامل مع الشخص الخطأ، ومشيرة إن له دوافع انانية.

 

Image

كلمات دالة:ميغان فوكسأخبار المشاهيراعمال المشاهيرتصريحات المشاهيرفضائح المشاهير

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...