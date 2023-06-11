ميغان فوكس تجبر أولادها على التحول إلى إناث.. ملابس فتيات وشعر طويل

فجر عضو الكونجرس الأمريكي السابق روبي ستاربوك مفاجأة بعد نشره صور لأبناء الفنانة العالمية ميغان فوكس الـ 3 بملابس فتيات واشار إلى أنها تجبرهم على التحول إلى إناث.

ميغان فوكس تجبر اولادها على ارتداء ملابس فتيات واتهامات بالإساءة إليهم

قال روبي ستاربوك إن شاهد أبناء فوكس من زوجها السابق بريان أوستن جرين الـ وهم نوح 10 أعوام ، بودي تسع سنوات، وجيرني ستة أعوام بملابس فتيات وفساتين، وقد تركت شعرهم طويلًا في محاولة منها لتحويلهم إلى إناث.

وادعت بعض المواقع إنهم التقوا بأحد ابناء فوكس والذي أخبرهم أنه يعاني من اضطهاد والدتهم التي تجبرهم على ارتداء ملابس الفتيات وتمنعهم من قص شعرهم.

وبعد تداول العديد من الصور لميغان مع أبنائها بملابس الفتيات تعرضت الفنانة للهجوم عبر السوشال ميديا وطالب البعض بمعاقبتها بسبب سوء معاملة ابنائها وإجبارهم على الظهور بشكل يرفضوه في ظل إرضاء مجتمع الميم.

فيما دافع عنها عدد كبير ووصفوا ما قامت به الفنانة العالمية بـ "الشجاعة".

وبعد انتشار العديد من الاتهامات خرج زوجها السابق ودافع عنها وأشار أنها حملة ضدها وأنها لم تسيء معاملة أبنائهم، كما ردت فوكس على هذه الادعاءات واكدت إنه يحاول استغلال الأطفال للفت الانتباه إليه وكسب عدد كبير من الأشخاص إلى جانبه.

وأضافت فوكس في ردها إن عضو الكونغرس تعامل مع الشخص الخطأ، ومشيرة إن له دوافع انانية.